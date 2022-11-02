بطولة إيطاليا: روما يرتقي الى المركز الرابع

استعاد روما نغمة الانتصارات وارتقى الى المركز الرابع بفوزه الصعب والثمين على مضيفه فيرونا 3-1 الإثنين في ختام المرحلة الثانية عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وكان فيرونا البادئ بالتسجيل عبر مدافعه البولندي بافل دافيدوفيتش في الدقيقة 27، لكن الأخير صعَّب مهمة فريقه في الحفاظ على تقدمه بطرده في الدقيقة 36 اثر عرقلته لاعب الوسط الدولي نيكولو زانيولو عندما كان الاخير في طريقه الى الانفراد بالحارس لورنتسو مونتيبو.

واستغل فريق العاصمة الذي سقط أمام ضيفه نابولي المتصدر صفر-1 في المرحلة الماضية، النقص العددي وقلب الطاولة على أصحاب الأرض. أدرك التعادل عبر زانيولو عندما تابع بيسراه كرة مرتدة من القائم الأيسر اثر تسديدة للإنكليزي تامي أبراهام (45+1).

وتعرض زانيولا الى اصابة في الشوط الثاني وترك مكانه لكريستيان فولباتو (58).

وحرمت العارضة البديل الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش من منح التقدم لروما بردها كرته الرأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها لورنتسو بيليغريني (82).

ونجح فولباتو في هز شباك أصحاب الأرض عندما تلقى كرة عرضية زاحفة من ماتيتش بعد مجهود فردي رائع للأخير فسددها من اللمسة الاولى من خارج المنطقة على يسار الحارس (88)، قبل أن يضيف البديل الآخر المصري الأصل ستيفان الشعراوي الهدف الثالث مستغلا تمريرة على طبق من ذهب داخل المنطقة من فولباتو فرفعها بذكاء فوق الحارس مونتيبو وراوغه قبل أن يتابعها داخل المرمى الخالي (90+2).

وأنقذ الحارس البرتغالي روي باتريسيو مرماه من هدف لأصحاب الأرض بتصديد لتسديدة قوية للبديل الغاني ابراهيم سليمانا من داخل المنطقة (90+4).

واستغل روما جيدا خسارة جاره لاتسيو أمام مضيفه ساليرنيتانا 1-3 الأحد وانتزع منه المركز الرابع بفارق نقطة واحدة بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة ، فيما مني فيرونا بخسارته السابعة تواليا والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وحذا بولونيا حذو روما وقلب الطاولة على مضيفه مونتسا محققا فوزه الثالث هذا الموسم 2-1.

وتقدم مونتسا الوافد حديثا الى دوري الاضواء عبر أندريا بيتانيا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ورد بولونيا بواسطة الاسكتلندي لويس فيرغوسون (60) وريكاردو أورسوليني (73).

وأكد بولونيا صحوته بفوزه الثاني تواليا بعد الاول على ليتشي 2-صفر، والثالث هذا الموسم بعد تغلبه على فيورنتينا 2-1 في المرحلة السادسة.

وفض بولونيا الشراكة مع مونتسا بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد مونتسا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر بخسارته الثالثة تواليا والثامنة هذا الموسم.