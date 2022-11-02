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خدمات البريج يُتَوَجُ بلقب دوري كرة اليد الممتاز والصلاح وصيفاً

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:34

خدمات البريج يُتَوَجُ بلقب دوري كرة اليد الممتاز والصلاح وصيفاً
خدمات البريج يُتَوَجُ بلقب دوري كرة اليد الممتاز والصلاح وصيفاً

 تُوٍج نادي خدمات البريج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد، بطولة جوّال للموسم 2022-2023، رغم تعادله في المباراة النهائية مع منافسه نادي جمعية الصلاح، بنتيجة 28-28 في الجولة الأخيرة للبطولة، على صالة سعد صايل بالمدينة، بحضور جمال أبو يوسف رئيس الاتحاد الفلسطينيّ للعبة، ومحمد العمصي مساعد أمين عام للجنة الأولمبية، وجابر عياش مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعدنان عيسى رئيس نادي خدمات البريج، وعبد الحميد صباح رئيس نادي الصلاح، وأحمد رضوان ممثل شركة جوال، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وحشد والرياضية وحشد كبير من جماهير الناديين الكبيرين.

وكان البريج الذي يضم نخبة من أبرز نجوم القطاع، حقق العلامة الكاملة في جميع مباريات الدوري، ودخل المباراة ويلزمه الفوز بأيّ نتيجة أو تحقيق التعادل كأقلّ تعديل، حيث حقق مراده وفاز باللقب الذي احتفل به مع جماهيره وسط فرحة عامرة تواصلت حتى ساعات الليل بمقر النادي.

وبدأت المباراة قوية ومثيرة، خاصّة من جانب الصلاح الذي كان يبحث عن الفوز للخروج بمباراة فاصلة تظراً لفارق النقاط لصالح البريج، ونجح في إنهاء الشوط الأوّل لصالح، بنتيجة 15-14، بفارق هدف، حيث جاءت البداية سريعة من كلا الفريقين، ومنذ الدقيقة الأولى سجل محمود شعلان للبريج، وردّ الصلاح عبر  محمد أبو قص، واستمرت المباراة سجالا، ليتقدم الصلاح 14-14.

وفي الشوط الثاني الأكثر إثارة، بدأ الصلاح بالأفضلية وسجل 3 أهداف متتالية وانتفض البريج وعادل النتيجة لكن الصلاح عاد وسجل هدفين متتالين، ليأتي الدور على البريج وتعادل ثانية، عبر نائل أبو جبارة، لينتهي الشوط للبريج 14-13، وبنتيجة إجمالية 28-28.

جاء أفضل مسجل للبريج محمد اللحام (9) أهداف، وعبد الله صباح مثلها. وبهذه النتيجة فاز البريج باللقب برصيده 22 نقطة في الصدارة، والصلاح وصيفا برصيد 19 نقطة. ومن المقرر أن يمثل البريج قطاع غزة في مباراة كأس فلسطين امام بطل الضفة الغربية مطلع العام المقبل.

حكم اللقاء: إياد برهوم وعلي أبو طه للساحة، مسجل مجدي حرب ، ميقاتي مصطفى الحنجوري مراقب حكام أيمن بشير، لجنة مسابقات بسام النمنم.

المصدر: صحيفة القدس

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