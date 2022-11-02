حماس تهنئ الجزائر الشقيقة بذكرى ثورتها المجيدة

غزة- الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، بخالص التهاني والتبريكات إلى الجزائر الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الفاتح من نوفمبر التحريرية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الأربعاء إن الثورة الجزائرية شكّلت بصمودها واستمراريتها، إلهاماً لشعوب الأمة التوّاقة إلى الحرية والاستقلال من براثن الاستعمار.

وأضافت:"إننا إذ نستذكر في هذه المناسبة كفاح الشعب الجزائري العظيم، وتضحيات شهدائه ومجاهديه الأبطال، الذين ارتقوا على طريق التحرير والاستقلال، فإننا نعبّر عن اعتزازنا وتقديرنا لدعم الجزائر قيادةً وشعباً، لنضال شعبنا الفلسطيني، ووحدته، ومقاومته في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم".