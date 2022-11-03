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في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي الإنكليزي يهزم إشبيلية الإسباني بثلاثية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:16

مانشستر سيتي الإنكليزي يهزم إشبيلية الإسباني بثلاثية
مانشستر سيتي الإنكليزي يهزم إشبيلية الإسباني بثلاثية

 تغلب مانشستر سيتي الإنكليزي على ضيفه إشبيلية الإسباني 3 1/، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، وهو الذي كان قد ضمن تأهله لدور الستة عشر في وقت سابق من دور المجموعات، فيما تجمد رصيد إشبيلية  عند خمس نقاط في المركز الثالث ليتأهل للمشاركة في مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

وكان إشبيلية قد تقدم  عن طريق رافائيل مير فيسينتي في الدقيقة 31، قبل أن يدرك ريكو لويس التعادل لسيتي في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 73 سجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي، فيما اختتم رياض محرز ثلاثية فريقه في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعادل كوبنهاجن الدنماركي مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1/1.

وتقدم ثورجان هازارد للفريق الألماني في الدقيقة 23، قبل أن يدرك هاكون هارالدسون التعادل لكوبنهاجن في الدقيقة 41.

ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وهو الذي ضمن التأهل مع مانشستر سيتي لدور الستة عشر، فيما رفع كوبنهاجن رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.

(د ب أ)

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