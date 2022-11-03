"التوجيه السياسي" يختتم برنامج "الموجه السياسي" لكوادره

غزة- الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، الأربعاء، برنامج "الموجه السياسي" لكوادره، والذي يهدف إلى تعزيز الجوانب السياسية والأمنية والفكرية لديهم، وتعزيز قدراتهم على التأثير ونشر الوعي الفكري.

ويضم البرنامج الذي استمر لمد 60 ساعة تدريبية، العديد من المحاور والموضوعات المهمة من بينها "النظام السياسي الفلسطيني والصهيوني، والأحزاب والتنظيمات الفلسطينية، وتاريخ القضية وثوابتها، ومهارات التحليل السياسي، وفن التأثير وتشكيل الرأي العام".

وحضر حفل اختتام البرنامج الذي أقيم في قاعة وزارة الأوقاف بمحافظة غزة، كلٌ من رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي العميد د. محمد الجريسي، ووزير الصحة الأسبق د. باسم نعيم، وأ. منذر الغماري ممثلاً عن وزارة الأوقاف.

وفي كلمة التوجيه السياسي، أكد د. الجريسي أن البرنامج، يحتوي على مفردات قوية، ومحاضرات مهمة للارتقاء بالمستوي الفكري والسياسي لدى كوادر الهيئة.

ومضى يقول: "الواقع السياسي الذي نعيشه فيه في ظل وجود الاحتلال "الإسرائيلي" يحتم أن تكون هناك حصانة فكرية وتوعية مستمرة من خلال برامج التعبئة بكافة جوانبها لجميع منتسبي الداخلية وكافة شرائح المجتمع للحفاظ على الجبهة الداخلية".

بدوره، أشاد د. نعيم بجهود الهيئة من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية التي ترتقي بمستوى رجل الأمن بكافة الجوانب السياسية والأمنية والفكرية، وبناء شخصيته وفق عقيدة أمنية وطنية راسخة، تعزز قيم حب الوطن والتضحية.

وأكد على أهمية الوعي السياسي بالقضايا الوطنية لدى أبناء وزارة الداخلية، وكافة مكونات المجتمع في ظل التحديات والمخاطر الأمنية ووجود الاحتلال الصهيوني.

من جانبه، أعرب الأستاذ الغماري عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها هيئة التوجيه السياسي من خلال برامج التعبئة والتوجيه، مؤكداً على التعاون الكبير بين وزارة الأوقاف والهيئة في العديد من البرامج والأنشطة المختلفة.

ويحاضر في البرنامج لفيف من الأكاديميين والمختصين في الشأن المحلي والسياسي.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التكريم على المشاركين في البرنامج