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كريم بنزيما يسجل رقمًا سلبيًا مع ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:10

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سجل الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد رقمًا سلبيًا مع الملكى فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا الموسم الجارى 2022-2023.

شارك الفرنسي كريم بنزيما، في 4 مباريات بمشوار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل التأهل إلي دور الـ 16، وتغيب عن لقاءين أمام لايبزيج بالجولة الثانية والخامسة، بسبب إصابة حمل عضلي زائد.

ولم ينجح كريم بنزيما، في تسجيل أي هدف مع ريال مدريد بمشوار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهي إحصائية سلبية للنجم الفرنسي مع المرينجي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، حسم تأهله إلي دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد تصدر جدول ترتيب  المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج الألمانى الوصيف برصيد 12 نقطة، بعد فوزه الكبير على شاختار الأوكرانى فى نفس التوقيت بنتيجة 4 - 0، وجاء الفريق الأوكرانى ثالثا برصيد 6 نقاط، ليتحول للعب فى الدوري الأوروبي وأخيرا سيلتك فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويتطلع فريق ريال مدريد، للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد أن توج بالبطولة الموسم الماضي 2021-2022.

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