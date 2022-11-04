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فينيسيوس ينفرد برقم مميز فى دورى أبطال أوروبا

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:19

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سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني، رقمًا مميزًا فى بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم الجارى 2022-2023.

وكشفت إحصائية بالأرقام، عن تفوق البرازيلي فينيسيوس جونيور على باقي اللاعبين في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يعد الأكثر مراوغة (23) في المسابقة حتي الأن.

ويأتي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، في وصافة قائمة الأكثر مرواغة ببطولة دوري أبطال أوروبا، خلفاً للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، برصيد 16 مراوغة.

قائمة أكثر اللاعبين مرواغة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد (23)

كيليان مبابي – باريس سان جيرمان (16)

رافائيل لياو – ميلان (15)

رافا سيلفا – بنفيكا (15)

نونو تافاريز – أولمبيك مارسيليا (15)

جدير بالذكر أن البرازيلى فينيسيوس جونيور، ساهم فى تأهل فريق ريال مدريد إلي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 13 نقطة بعد فوزه بنتيجة 5-1 على سيلتك بالجولة الأخيرة، وبفارق نقطة عن لايبزيج الوصيف برصيد 12 نقطة.

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