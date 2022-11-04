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تعيين " الكرد" مدرباً لفريق في الدرجة الثالثة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:22

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توصل الكابتن حسام الكرد لاعب فريق خدمات رفح والأهلي السابق لاتفاق مع إدارة نادي العودة لتولي تدريب الفريق في منافسات دوري الدرجة الثالثة.

 وتعد هذه التجربة التدريبية الثالثة للكرد بصفته الرجل الأول، حيث سبق وأن قاد القادسية وخدمات المغازي في الموسمين الماضيين، إلى جانب عمله كمدرب للفريق الثاني لخدمات رفح والذي قاده للوصول لنصف نهائي بطولة طوكيو 2019، بالإضافة لعمله كمدرب مساعد في الدوري الممتاز مع أهلي غزة قبل عامين رفقة الكابتن أشرف الغرباوي.

 وسيتولى الكرد مهمة تدريب العودة بالإضافة للبقاء في منصبه مدربا للفريق الثاني بنادي خدمات رفح.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدرجة الثالثة يوم 9/12/2022 بالفرعين الوسطى والجنوب وغزة والشمال.

 ويأمل فريق العودة بالمنافسة على بطاقة الصعود لدوري الدرجة الثانية الذي هبط منه الفريق في موسم 2018/2019، قبل أن تتجمد مشاركته في الدرجة الثالثة في الموسم الماضي بعدما احتل المركز الأخير مع نهاية موسم 2020/2021 ليعود للمشاركة في البطولة بعد تجميده لموسم كامل بناء على نظام البطولة.

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