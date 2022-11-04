حماس تنعى نائب مرشد عام الإخوان المسلمين إبراهيم منير

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد ظهر اليوم الجمعة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله إبراهيم منير الذي أعلن عن وفاته اليوم .

ويعد القائد والمربّي والداعية الكبير الأستاذ إبراهيم منير، أحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين ورجالها الكبار،قد امضى حياة حافلة بالعطاء في ميادين الدعوة والتربية والفكر والتضحية والثبات، والعمل من أجل وطنه مصر وخدمة دينه ودعوته وقضايا أمَّته، وفي القلب منها قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

كما امتاز في بالحفاظ على أواصر التآلف وجمع الكلمة وتوحيد المواقف وحشد الطاقات وتقريب وجهات النظر وتعزيز التواصل مع الأمَّة والعالم، وتوحيد الجهود والمواقف تحقيقاً لتطلعات شعوب الأمَّة في الحريّة والعدالة ونيل الحقوق المشروعة، ودوره المميز في دعم حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ أيامها الأولى وإسنادها في مختلف مراحل عملها، والوقوف إلى جانب شعبنا في مقاومته المتواصلة للاحتلال والعدوان الصهيوني.