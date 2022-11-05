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الهلال يحسم قمة دوري المحترفين .. وتعادل مثير بين الأمعري والثقافي

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:48

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تعادل "شباب الأمعري"، مع "ثقافي طولكرم" بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في افتتاح الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.

وافتتح سامح علوان التسجيل للأمعري في الدقيقة 21، ورد أحمد عاطف دراغمة بهدف التعادل في الدقيقة 35، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 48، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، نجح "الأمعري" في اقتناص هدف التعادل عن طريق محمد زيدان أبو حماد.

وبهذه النتيجة، رفع "شباب الأمعري" رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير، في حين رفع "ثقافي طولكرم" رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

ومع مرور تسع جولات من الدوري، لم يتمكن "الأمعري" من تحقيق أي فوز، حيث اكتفى بأربعة تعادلات وخمس هزائم.

وفي ذات الجولة، تغلب هلال القدس على ضيفه شباب الظاهرية بهدف نظيف سجله اللاعب محمد فراج، في اللقاء الذي جمعهما استاد الشهيد فيصل الحسيني.

وعزز الهلال  تواجده في الصدارة برصيد 22 نقطة، بينما بقي الظاهرية في المركز الثاني بشكل مؤقت بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.

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