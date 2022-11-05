3 انتصارات وتعادل في دوري غزة .. الجمعة

فاز فريق اتحاد الشجاعية على ضيفه اتحاد خانيونس "الطواحين" بهدفين دون رد في ملعب اليرموك بمدينة غزة مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بقطاع غزة.

وسجل أهداف المباراة عمر العرعير، وعلاء عطية في الدقيقتين 41، و87 على التوالي، علمًا أن عطية أهدر ركلة جزاء بالدقيقة الثامنة، ليرتفع رصيد الشجاعية إلى 15 نقطة في المركز الثالث "مؤقتًا"، وتجمد رصيد "الطواحين" عند 12 نقطة بالترتيب الخامس "مؤقتًا".

وحكم المباراة طاقم مكون من: هاني مسمح للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، ومروان خطاب للخطوط، وعبد الله أبو عشيبة رابعًا.

بدوره، تعادل شباب الزوايدة مع نظيره شباب خانيونس "النشامى" بدون أهداف في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وفشلت جميع محاولات الفريقين في الوصول لمرمى المنافس على مدار 90 دقيقة، ليرتفع رصيد "النشامى" إلى 11 نقطة في المركز السادس "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف أمام شباب جباليا، ووصل رصيد شباب الزوايدة إلى 4 نقاط بالمركز 12، والأخير.

وقاد اللقاء تحكيميًا: الدولي محمد أبو شهلا للساحة، وساعده محمود الصواف، ومحمد السدودي للخطوط، وعبد السلام أبو سليسل رابعًا.

وفي دوري الدرجة الأولى، اكتسح أهلي غزة منافسه خدمات خانيونس برباعية مقابل هدف وحيد في ملعب فلسطين بمدينة غزة، حيث أحرز للأهلي بلال عساف "هدفان" في الدقيقتين الثانية، و17 على التوالي، ومحمد شبير بالدقيقة 21، ومحمد إسليم عند الدقيقة 84، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لخدمات خانيونس سلطان أبو عبيدة في الدقيقة 65، ليحصد الأهلي النقطة 20، ويقفز للمركز الأول، والصدارة، أما خدمات خانيونس فتجمد رصيده عند 19 نقطة بالترتيب الثاني.

أما في ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، فحقق بيت حانون الأهلي فوزًا صعبًا على حساب مضيفه الأقصى بهدف دون مقابل، سجله محمد الريخاوي في الدقيقة 56، ليرتفع رصيد الفائز إلى 16 نقطة في المركز الثالث "مؤقتًا"، وتجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط، يحتل بهم المركز 11، وقبل الأخير "مؤقتًا".

وتتواصل مباريات الجولة التاسعة من الدرجة الممتازة السبت، حيث يتقابل شباب رفح مع بيت حانون الرياضي في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، وخدمات النصيرات مع الصداقة بملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وفي الدرجة الأولى يلعب نماء مع بيت لاهيا في ملعب بيت حانون شمال القطاع، وتفتتح مباريات نفس المرحلة من الدرجة الثانية في فرع "الوسطى والجنوب" بمباراة شباب معن مع خدمات المغازي في إستاد خانيونس جنوب القطاع.