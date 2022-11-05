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الأسير سبع الطيطي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 19

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:19

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير سبع الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، احتجاجا على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".

والأسير الطيطي المعتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، يعاني من دوار، وهزال عام، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.

يشار إلى أن الأسير الطيطي شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".

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