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كمثرى ولا تفاحة.. شكل جسمك يشير إلى مشاكل فى القلب

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:36

كمثرى ولا تفاحة.. شكل جسمك يشير إلى مشاكل فى القلب
كمثرى ولا تفاحة.. شكل جسمك يشير إلى مشاكل فى القلب

إذا كان جسمك على شكل تفاحة، فهذا يعنى أنه يتم تخزين الكثير من الدهون حول الوسط ، أهم دليل على أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب والمشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسرطان، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".

الحقيقة البسيطة هي أن مخاطرك مرتبطة بالمكان الذي يخزن فيه جسمك الدهون الزائدة لذلك ، قد يكون الانتباه إلى حجم محيط الخصر لديك استراتيجية أكثر فاعلية للصحة الجيدة من التركيز الصارم على مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، أو وزنك الإجمالي.

تميل أنواع الجسم على شكل جزر أو كمثرى أو كوب زجاجي إلى تحمل مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب ، حتى عندما تحمل دهونًا زائدة.

يعتبر مؤشر كتلة الجسم ، الذي يتم حسابه عادةً باستخدام طولك ووزنك ، ذا قيمة ، ومن الممكن أن يكون مؤشر كتلة الجسم ضمن النطاق الطبيعي ولا يزال هناك خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، لماذا؟

لأن السمنة في منطقة البطن ، وفقًا لقياس محيط الخصر ، مهمة في تحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وفقًا لتقرير المعهد الوطني للقلب والرئة والدم حول مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر والمخاطر المرتبطة بالأمراض.

صدق أو لا تصدق ، فإن الشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم 34 (9 وحدات فوق المستوى المثالي) ، ومحيط الخصر الطبيعي معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، الشخص الذي يكون مؤشر كتلة الجسم لديه 25 ومحيط خصر مرتفع معرض أيضًا لخطر كبير ، على الرغم من كونه نحيفًا بشكل عام.

لتقليل شكل الجسم الذي يشبه التفاح وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، ضع في اعتبارك هذه الخطوات البسيطة لتكون ناجحة عند محاولة إنقاص الوزن:

 

تناول كميات أقل من الكربوهيدرات :
سيكون تقليل استهلاكك للأطعمة النشوية أسرع طريقة للبدء في تقليل الدهون في منطقة البطن، إذا كنت مستهلكًا عالي الكربوهيدرات ، فقلل الكربوهيدرات إلى أقل من 100 يوميًا، إذا كنت لا تستهلك كمية كبيرة من الكربوهيدرات ، ففكر في عدد أقل مثل 50 في اليوم، ضع في اعتبارك أن جميع الفواكه والخضروات هي كربوهيدرات - فقط حاول أن تأكل المزيد من غير النشويات.

ممارسة الرياضة :
المقدار الموصى به من التمارين في الأسبوع للتمتع بصحة جيدة هو 150 دقيقة في الأسبوع، هذا الرقم أعلى لمنع زيادة الوزن أو استعادة الوزن ، لذا تحرك ، بغض النظر عن نوع التمرين الذي تستمتع به.

احصل على قسط كافٍ من النوم:
 هناك حاجة إلى سبع إلى ثماني ساعات من النوم للحفاظ على هرمون التوتر (الكورتيزول) عند المستويات الطبيعية مع التأكد أيضًا من أنك لا تفرط في إفراز هرمون الجوع (الجريلين).

اشرب الكثير من الماء:
 
 معظم الجوع الذي نشعر به هو العطش ، لذا فإن البقاء رطبًا جيدًا سيضمن لك عدم تناول الطعام عندما تحتاج ببساطة إلى إرواء عطشك.

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