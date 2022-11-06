هالاند يعود ويسجل مانحاً سيتي الفوز في الرمق الاخير

عاد هداف مانشستر سيتي النروجي إرلينغ هالاند بعد غياب عن مباراتي فريقه الاخيرتين، فسجل هدف الفوز 2-1 لفريقه في الرمق الاخير ضد فولهام ليمنحه ثلاث نقاط ثمينة في صراعه مع أرسنال على اللقب ضمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم السبت.

وارتقى سيتي الى الصدارة موقتاً برصيد 32 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي يخوض امتحاناً صعباً الاحد ضد جاره تشلسي.

بدأ هالاند المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين فحلّ بدلاً منه الارجنتيني خوليان ألفاريس المتألق قارياً في المباراة الأخيرة لسيتي بتسجيله هدفاً وتمريره كرتين حاسمتين في الفوز على إشبيلية الإسباني 3-1 في الجولة السادسة الأخيرة من دوري الأبطال.

وعموماً، أجرى مدرب سيتي ثمانية تبديلات مقارنة بالمباراة ضد إشبيلية.

وبعد محاولتين غير موفقتين لكل من البرتغالي برناردو سيلفا (3) وصانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين (9) افتتح ألفاريس التسجيل اثر كرة أمامية من الالماني ايلكاي غوندوغان فسددها من زاوية ضيقة في أعلى الشبكة (17). ثم ألغى الحكم هدفاً للمدافع جون ستونز بداعي التسلل.

لكن الامور تعقدت بالنسبة لسيتي اثر طرد ظهيره البرتغالي الدولي جواو كانسيلو بعد كرة مشتركة مع مهاجم فولهام هاري ويلسون المنفرد بالمرمى، ليحتسب الحكم ركلة جزاء أيضاً للضيوف انبرى لها البرازيلي اندرياس بيريرا بنجاح في مرمى مواطنه إيدرسون (26).

وأكمل سيتي المباراة بعشرة لاعبين فوجد صعوبة في اختراق دفاعات فولهام العائد هذا الموسم الى مصاف اندية النخبة والذي غاب عنه في هذه المباراة هدافه الصربي ألكسندر متروفيتش صاحب 9 أهداف بداعي الاصابة.

ودخل هالاند في الدقيقة 64 بدلاً من ألفاريس ونجح في تسجيل هدف من كرة رأسية بعد تمريرة متقنة من دي بروين أحد نجوم المباراة، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (74).

وفي الوقت بدل الضائع توغل دي بروين داخل المنطقة حيث عرقله أحد مدافعي فولهام فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء انبرى لها هالاند على يمين الحارس (90+5) ليمنح فريقه فوزاً صعباً وغالياً.

ورفع هالاند رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 18 هدفاً هذا الموسم. كما انه الهدف الرقم 23 لهالاند في 16 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوف سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند الالماني.

وقال هالاند "كنت متوتراً بعض الشيء قبل تسديد ركلة الجزاء لكن في النهاية نجحت في ترجمتها إلى هدف".

وأضاف "اللعب بعشرة لاعبين ضد 11 على مدى 70 دقيقة ليس بالامر السهل، الطريقة التي لعبنا فيها مع النقص العددي لا اعتقد بأن اي فريق يستطيع القيام بذلك".

وختم "لقد غبت على مدى أسبوع والان عدت وأنا سعيد لمنح فريقي ثلاث نقاط في غاية الاهمية".

يذكر أن هالاند سيكون أحد ابرز الغائبين عن نهائيات مونديال قطر خلال الشهر الحالي لعدم تأهل منتخب بلاده.

وقلب ليدز يونايتد تخلفه 1-3 الى فوز على ضيفه بورنموث 4-3 في مباراة مجنونة.

وسقط ولفرهامبتون الذي أعلن اليوم رسمياً تعاقده مع المدرب الاسباني خولن لوبيتيغي للاشراف عليه، على أرضه أمام برايتون 2-3.

في المقابل، انتزع نوتنغهام فوريست صاحب المركز الاخير التعادل 2-2 على أرضه ضد برنتفورد في الرمق الاخير.

وسقط ايفرتون على ارضه امام ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما صانع الالعاب البلجيكي يوري تيليمانز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بتمريرة من جيمس ماديسون، قبل أن يضيف هارفي بارنز الثاني قبل نهاية المباراة بأربع دقائق بتمريرة جديدة من ماديسون.

وسجل ماديسون بالذات نقاطاً في سعيه للتواجد ضمن منتخب إنكلترا المشارك في مونديال قطر لاحقاً هذا الشهر.

وخرج ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016، بفضل هذا الفوز من منطقة الهبوط ليتقدم إلى لمركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

وكان ليستر حقق بداية سيئة في مطلع الموسم لكن مدربه براندن روجرز نجح في اعادة التوازن إليه في الآونة الأخيرة.

وتبرز الأحد مباراة توتنهام مع ليفربول.