النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2386) الاحد 6/11/2022
أخبار فلسطينية
حماس: اعتقال الناشط عساف يعكس رغبة السلطة في منع إصلاح البيت الفلسطيني
اشتية يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال اليومية
بدران: الاعتقالات ومنع المؤتمر الشعبي يعكس رغبة السلطة بمنع الإصلاح
خريشة يدعو للتمهل قبل استنكار "المؤتمر الشعبي" ويعتبره وحدويًا
أخبار إسرائيلية
قلق إسرائيلي من تجربة إيران الفضائية: الصاروخ يمكن أن يصبح عابراً للقارات
إذاعة عبرية: تحرك فلسطيني جديد في الأمم المتحدة ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية
هكذا فاز.. نتنياهو يلتقي اليوم قادة أحزاب كتلته اليمينية وسط صعوبات قد يواجهها
موقع عبري: ضغوط إسرائيلية تلغي قرارًا بقتل الكلاب في الخليل
محلل إسرائيلي: إنذارات للجيش بنية خلايا مسلحة تنفيذ عمليات بالضفة
هكذا فاز.. نتنياهو يلتقي اليوم قادة أحزاب كتلته اليمينية وسط صعوبات قد يواجهها
صحيفة عبرية : ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح بصفوف النساء بالمستوطنات
اخبار دولية
بلينكن يجرى محادثة هاتفية مع عباس ويجدد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين
بايدن وبوتين يتجاهلان حتى الآن نتنياهو
ملك بلغاريا يؤكد تضامنه مع شعبنا
انطلاق فعاليات شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني في إندونيسيا
أخبار عربية
مسيرة بعمان نصرةً للأقصى ودعمًا للمقاومة
انسحاب شركات عمانية وكويتية من معرض بحريني بسبب الوجود الإسرائيلي
الأردن يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
اختتام أعمال “المؤتمر الشعبي الفلسطيني” بانتخاب لجنة توجيه وطني من 81 عضوا
أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل عمر عساف منسق المؤتمر الشعبي قبل انطلاقه بساعات
أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع ادارة السجون بإنهاء عزله
قوات إسرائيلية تغلق مداخل قرى في مناطق الخليل ونابلس وقلقيلية
الشرق الأوسط
إجراءات إسرائيلية في الضفة وسط تحذيرات من هجمات
الشروق المصرية
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بمحيط جامعة القدس
فلسطين: إصابة بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس
أسير فلسطيني يعلق إضرابا عن الطعام بعد اتفاق مع الاحتلال بإنهاء حبسه انفراديا
الغد الأردنية
سطوة اليمين الاسرائيلي المتطرف من جديد.. مرحلة أكثر تصعيدا بالضفة
في مخيم جنين… حضر “المعازيم” وغاب “العريس”
فلسطينيون: الانتخابات الإسرائيلية كالمفاضلة بين الطاعون والكوليرا
الشرق القطرية
" إصابة فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه جنوب شرق بيت لحم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
لجنة القدس بـ"فلسطينيي الخارج" تدعو لمقاطعة مهرجان العود التطبيعي
الاحتلال يهاجم قرية جنوب نابلس
الاحتلال يهاجم قرية جنوب نابلس
ماذا قالت خطيبة الشـهيد فاروق سلامة؟
بلديات الساحل تُفند سر انبعاث رائحة من مجرى وادي غزة
إصابات بالاختناق خلال مواجهات بمحيط جامعة القدس
وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين وسط رام الله لمطالبة السلطة بالإفراج عن أبنائهم
القدس المحلية
زيادة الطلب على حصول تراخيص حمل أسلحة في صفوف "نساء المستوطنات"
بعد عملية عدي التميمي.. مخطط إسرائيلي لتطوير البنية التحتية لمخيم شعفاط
وفاة مواطن وإصابة 4 في حادث سير قرب نابلس
جيش الاحتلال يبدأ مناورات على الحدود الشمالية
"المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون" يشكل هيئة توجيه وطني
الحياة الجديدة
مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في الضفة
الأحمد يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل خلوف
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الساوية
استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة قرب بلدة سنجل
مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في الضفة
الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عاما
قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 293 أسيرا
جريدة الأيام
شهيد ومصاب بجروح خطيرة قرب بلدة سنجل ومواجهات وإصابات في مناطق عدّة
»مستوطنون يهاجمون مركبات ومنازل وقاطفي ثمار الزيتون في مناطق عدة
»"مؤتمر شعبي" افتراضي لإعادة انتخاب مجلس وطني جديد
»غزة: قذائف الخميس بدون رأس متفجر ومطلقوها خارج فصائل الغرفة المشتركة
»نتنياهو يجتمع بأحزاب معسكر اليمين اليوم استباقاً لتكليفه بتشكيل الحكومة...
»الاستعداد لمعركة "يوم القيامة".. الجيش الإسرائيلي يكشف مخاوفه من أي مواجهة...
»"اليد الخضراء" لجمانة منّاع .. "أبارتهايد" الزعتر والعكّوب!
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل
5 عمليات إطلاق نار ومواجهات بـ13 نقطة في الضفة خلال 24 ساعة
5 عمليات إطلاق نار ومواجهات بـ13 نقطة في الضفة خلال 24 ساعة
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في سلفيت
"الجهاد" تدين اعتقال عساف ومنع مؤتمر يدعو لإصلاح المنظمة
كتلة الصحفي تدين اعتداء أمن السلطة على صحفيين وشخصيات وطنية
الاحتلال يغلق مداخل خربتي "الجنبا" و"المركز" بمسافر يطا
الأجهزة الأمنية تعتقل منسق المؤتمر الشعبي عمر عساف برام الله
صور التعليم: تضرر مدرسة بالوسطى جراء قصف الاحتلال الأخير
الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس
الاحتلال يعتقل فتيين من القدس
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
المرور: 8 إصابات في 20 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
الأشغال تنفذ أعمال تدعيم للشاطئ غرب مدينة غزة
الاحتلال يهاجم قرية الساوية جنوب نابلس
فلسطين اليوم
خلال شق طريق استيطاني
خلال تصديهم للاحتلال.. إصابات خلال مواجهات في بلدة الساوية جنوب نابلس
القائد النخالة يُعزي عوائل شهداء القدس وجنين ويشيد بصمودهم
جيش الاحتلال يعلن البدء في مناورة عسكرية شمال فلسطين المحتلة
صرف رواتب موظفي رام الله اليوم بنسبة 80 بالمئة
اثار غضب الاحتلال .. رئيس بلدية الخليل دعا إلى قتل وتسليم الكلاب الضالة مقابل 20 شيقلاً
5 إصابات بحادث سير في نابلس
داخلية غزة تعلن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الاثنين
مقتل شخص وإصابة 46 آخرين بسقوط حافلة مدرسية بواد في الفلبين
سما نيوز
موقع عبري يكشف عن مشروع إسرائيلي جديد لتبييض صورة الاحتلال
البحرين تطمئن "إسرائيل" بعد فوز نتنياهو: سنواصل بناء شراكتنا مع "تل أبيب"
لهذه الأسباب.. "قادر 100" يؤرق "إسرائيل"
استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله
بعد عملية عدي التميمي.. مخطط إسرائيلي لتطوير البنية التحتية لمخيم شعفاط
وفاة مواطن وإصابة 4 في حادث سير على طريق مستوطنة يتسهار قرب نابلس
"فلسطين 87" يفوز بـ"التانيت الذهبي" في مهرجان أيام قرطاج
عرب 48
مصرع فلسطيني وإصابة 4 بحادث طرق قرب نابلس
إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالبيرة ومحيط جامعة القدس
وكالة وفا
الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المع ...
"فتح" إقليم مصر تنظم ندوة بالذكرى الــ105 لإع ...
الاحتلال يعتقل شابين من بلدة سلوان
"فلسطين 87" يفوز بـ"التانيت" الذهبي في مهرجان ...
"شباب الخليل" يفوز على "بلاطة" في ختام الأسبو ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م أربعة شهداء برصاص الاحتلال في غزة، وشهيدان في انفجار عبوة ناسفة في سيارتهما في مدينة قلقيلية.
- 2002م المجاهد القسّاميّ إسماعيل عاشور بريص (25 عاماً) ، يقتحم مستوطنة "رفيح يام" غرب رفح ، و يطلق النار على المستوطنين فيقتل اثنين و يصيب اثنين آخرين قبل أن يسقط شهيداً .
- 1998 م استشهد يوسف محمد الزغير من مخيم شعفاط في عملية استشهادية في سوق محنيه في القدس واستشهد معه سليمان موسى طحاينة من جنين وهما من حركة الجهاد الإسلامي أدت إلى العملية إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 24 آخرين بجروح.
- 1990 م الحاخام العنصري ميئيركهانا في نيويورك على يد أحد المصريين ويدعى السيد نصير وكان هذا الحاخام يدعو دائماً إلى طرد العرب من أراضي فلسطين وإسكان اليهود بدلاً منهم وتكوين الدولة العنصرية اليهودية.
- 1973 م بيان المجموعة الأوروبية (بروكسل) لقد أعربت دول المجموعة الأوروبية في مناسبات عدة، عن قلقها العميق تجاه تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وأكدت على الأهمية البالغة التي توليها لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للصراع العربي – الإسرائيلي، وتمشيا مع عزمها على إسماع صوتها في ساحة الشؤون الدولية، أعلنت عن استعدادها لأن تلعب دوراً أكثر فعالية في البحث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقد انعكس هذا الموقف الأوروبي في بيان بروكسل الصادر في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، عن دول المجموعة الأوروبية .
- 1936 م اللجنة العربية العليا تعلن مقاطعة لجنة (بيل) الملكية أعلن المستر توماس، وزير المستعمرات في مجلس العموم البريطاني، من أجل تهدئة العرب أثناء الإضراب الشامل في فلسطين عام 1936. أن الحكومة قررت إرسال لجنة ملكية برئاسة اللورد بيل إلى فلسطين لتحقق في أسباب الاضطراب في البلاد، وغادرت اللجنة الملكية إلى فلسطين في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) وفي اليوم نفسه أعلن وزير المستعمرات الجديد ألستر أور فربي غور في مجلس العموم، قرار الحكومة بأن الهجرة اليهودية لن تتوقف خلال الفترة التي ستقضيها اللجنة الملكية في فلسطين، فكان لهذا الإعلان وقع سيء على العرب، وعليه قررت اللجنة العربية العليا مقاطعة اللجنة الملكية، وأصدرت في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 1936 بياناً تستنكر ما أعلنه وزير المستعمرات، وتطالب بمقاطعة اللجنة وعدم التعامل معها.
- 1870م ولادة هربرت صموئيل (توفي عام 1963) أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين، وقد ساهم بشكل كبير في تسهيل الهجرة اليهودية إلى الأرض الفلسطينية، والتمهيد لقيام الدولة العبرية.
- 1970 نسف محطة الحافلات الرئيسة في تل أبيب. والهجوم يسفر عن مقتل وجرح 32مإسرائيلياً.