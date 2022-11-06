النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2386) الاحد 6/11/2022

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موقع عبري: ضغوط إسرائيلية تلغي قرارًا بقتل الكلاب في الخليل

محلل إسرائيلي: إنذارات للجيش بنية خلايا مسلحة تنفيذ عمليات بالضفة

هكذا فاز.. نتنياهو يلتقي اليوم قادة أحزاب كتلته اليمينية وسط صعوبات قد يواجهها

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بلينكن يجرى محادثة هاتفية مع عباس ويجدد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين

بايدن وبوتين يتجاهلان حتى الآن نتنياهو

ملك بلغاريا يؤكد تضامنه مع شعبنا

أخبار عربية

القدس العربي

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية- (صور وفيديو)

اختتام أعمال “المؤتمر الشعبي الفلسطيني” بانتخاب لجنة توجيه وطني من 81 عضوا

أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل عمر عساف منسق المؤتمر الشعبي قبل انطلاقه بساعات

أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع ادارة السجون بإنهاء عزله

قوات إسرائيلية تغلق مداخل قرى في مناطق الخليل ونابلس وقلقيلية

الشرق الأوسط

الشروق المصرية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بمحيط جامعة القدس

فلسطين: إصابة بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

أسير فلسطيني يعلق إضرابا عن الطعام بعد اتفاق مع الاحتلال بإنهاء حبسه انفراديا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" إصابة فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه جنوب شرق بيت لحم

وفاة مواطن وإصابة 4 في حادث سير قرب نابلس

جيش الاحتلال يبدأ مناورات على الحدود الشمالية

"المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون" يشكل هيئة توجيه وطني

الحياة الجديدة

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في الضفة

الأحمد يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل خلوف

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الساوية

استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة قرب بلدة سنجل

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في الضفة

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عاما

قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 293 أسيرا

جريدة الأيام

شهيد ومصاب بجروح خطيرة قرب بلدة سنجل ومواجهات وإصابات في مناطق عدّة

»مستوطنون يهاجمون مركبات ومنازل وقاطفي ثمار الزيتون في مناطق عدة

»"مؤتمر شعبي" افتراضي لإعادة انتخاب مجلس وطني جديد

»غزة: قذائف الخميس بدون رأس متفجر ومطلقوها خارج فصائل الغرفة المشتركة

»نتنياهو يجتمع بأحزاب معسكر اليمين اليوم استباقاً لتكليفه بتشكيل الحكومة...

»الاستعداد لمعركة "يوم القيامة".. الجيش الإسرائيلي يكشف مخاوفه من أي مواجهة...

»"اليد الخضراء" لجمانة منّاع .. "أبارتهايد" الزعتر والعكّوب!

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

موقع عبري يكشف عن مشروع إسرائيلي جديد لتبييض صورة الاحتلال

البحرين تطمئن "إسرائيل" بعد فوز نتنياهو: سنواصل بناء شراكتنا مع "تل أبيب"

لهذه الأسباب.. "قادر 100" يؤرق "إسرائيل"

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله

بعد عملية عدي التميمي.. مخطط إسرائيلي لتطوير البنية التحتية لمخيم شعفاط

عرب 48

مصرع فلسطيني وإصابة 4 بحادث طرق قرب نابلس

إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالبيرة ومحيط جامعة القدس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

6 تشرين ثاني (نوفمبر)

2004م أربعة شهداء برصاص الاحتلال في غزة ، وشهيدان في انفجار عبوة ناسفة في سيارتهما في مدينة قلقيلية.

2002م المجاهد القسّاميّ إسماعيل عاشور بريص (25 عاماً) ، يقتحم مستوطنة "رفيح يام" غرب رفح ، و يطلق النار على المستوطنين فيقتل اثنين و يصيب اثنين آخرين قبل أن يسقط شهيداً .

1998 م استشهد يوسف محمد الزغير من مخيم شعفاط في عملية استشهادية في سوق محنيه في القدس واستشهد معه سليمان موسى طحاينة من جنين وهما من حركة الجهاد الإسلامي أدت إلى العملية إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 24 آخرين بجروح.

1990 م الحاخام العنصري ميئيركهانا في نيويورك على يد أحد المصريين ويدعى السيد نصير وكان هذا الحاخام يدعو دائماً إلى طرد العرب من أراضي فلسطين وإسكان اليهود بدلاً منهم وتكوين الدولة العنصرية اليهودية.

1973 م بيان المجموعة الأوروبية (بروكسل) لقد أعربت دول المجموعة الأوروبية في مناسبات عدة، عن قلقها العميق تجاه تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وأكدت على الأهمية البالغة التي توليها لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للصراع العربي – الإسرائيلي، وتمشيا مع عزمها على إسماع صوتها في ساحة الشؤون الدولية، أعلنت عن استعدادها لأن تلعب دوراً أكثر فعالية في البحث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقد انعكس هذا الموقف الأوروبي في بيان بروكسل الصادر في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، عن دول المجموعة الأوروبية .

1936 م اللجنة العربية العليا تعلن مقاطعة لجنة (بيل) الملكية أعلن المستر توماس، وزير المستعمرات في مجلس العموم البريطاني، من أجل تهدئة العرب أثناء الإضراب الشامل في فلسطين عام 1936. أن الحكومة قررت إرسال لجنة ملكية برئاسة اللورد بيل إلى فلسطين لتحقق في أسباب الاضطراب في البلاد، وغادرت اللجنة الملكية إلى فلسطين في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) وفي اليوم نفسه أعلن وزير المستعمرات الجديد ألستر أور فربي غور في مجلس العموم، قرار الحكومة بأن الهجرة اليهودية لن تتوقف خلال الفترة التي ستقضيها اللجنة الملكية في فلسطين، فكان لهذا الإعلان وقع سيء على العرب، وعليه قررت اللجنة العربية العليا مقاطعة اللجنة الملكية، وأصدرت في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 1936 بياناً تستنكر ما أعلنه وزير المستعمرات، وتطالب بمقاطعة اللجنة وعدم التعامل معها.

1870م ولادة هربرت صموئيل (توفي عام 1963) أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين، وقد ساهم بشكل كبير في تسهيل الهجرة اليهودية إلى الأرض الفلسطينية، والتمهيد لقيام الدولة العبرية.