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بقيادة رونالدو.. خسارة كبيرة لمانشستر يونايتد بالدوري

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:10

بقيادة رونالدو.. خسارة كبيرة لمانشستر يونايتد بالدوري
بقيادة رونالدو.. خسارة كبيرة لمانشستر يونايتد بالدوري

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة كبيرة بنتيجة 1-3، على يد أستون فيلا، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل مانشستر يونايتد اللقاء بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حمل شارة الكابتن، بسبب غياب هاري مغواير وبرونو فيرنانديز عن الفريق.

ونجح أستون فيلا بتسجيل هدفين مبكرا، ليظهر علامات تطور واضحة تحت قيادة مدربه الجديد أوناي إيميري.

وبالرغم من عودة مانشستر يونايتد عن طريق المدافع لوك شو، إلا أن أستون فيلا عاد مرة أخرى بهدف ثالث عن طريق جيكوب رامزي.

ولم يظهر النجم كريستيانو رونالدو بالشكل المأمول، وبدا تائها بين مدافعي أستون فيلا، لتستمر سلسلة معاناته على أرض الملعب هذا الموسم.

وبقي مانشستر يونايتد بالمركز الخامس في ترتيب الدوري، بعد تعرضه لهذه الهزيمة المفاجئة التي جاءت بعد 9 لقاءات لم يخسر بها "الشياطين الحمر" في جميع المسابقات.

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