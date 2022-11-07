وكالة الرأي الفلسطينية حكم أرجنتيني يستعد لمونديال 2022 بطرد 10 لاعبين وكالة الرأي الفلسطينية 6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بقيادة رونالدو.. خسارة كبيرة لمانشستر يونايتد بالدوري وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يتوهج ويقود ليفربول لانتصار في "القمة" وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المتقاعدين غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية خبير يوضح أسباب زيادة تساقط الشعر في الخريف وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تحوّل أسيرة من طولكرم للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث إذا لم تخرج شظية من جلدك؟ وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف خطورة مقلاة التيفال على الصحة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: سلسلة إجراءات لتعزيز التزام طلبة التوجيهي بالدوام المدرسي
أخبار » الرياضة و الملاعب

حكم أرجنتيني يستعد لمونديال 2022 بطرد 10 لاعبين

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:15

حكم أرجنتيني يستعد لمونديال 2022 بطرد 10 لاعبين
حكم أرجنتيني يستعد لمونديال 2022 بطرد 10 لاعبين

منح الحكم فاكوندا تيلو 10 بطاقات حمراء بعد معركة اندلعت خلال خسارة بوكا جونيور في نهائي كأس الأبطال الأرجنتيني بهدفين لهدف أمام رايسينغ.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد 90 دقيقة من المباراة، ولم يتبق لكلا الفريقين سوى 10 لاعبين قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة عندما اندلعت معركة بين لاعب بوكا جونيورز، سيباستيان فيلا، ويوهان كاربونيرو لاعب رايسينغ كلوب.

 وبحسب ما ورد بدأ المشاجرة بعد أن طالب فريق بوكا بالحصول على ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة بعد أن ارتطمت الكرة بيد لاعب رايسينغ داخل منطقة الجزاء.

وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم كلا من فيلا وكاربونيرو، لكنه لم ينته تماما عند تلك الحادثة، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

واستمرت المباراة في الوقت الإضافي، حيث سجل كارلوس ألكاراز هدف الفوز لرايسينغ في وقت متأخر برأسية خاطفة، مما أدى إلى اشتعال الأجواء في ملعب لا بيدريرا.

وأثار احتفال ألكاراز بالهدف لاعبي بوكا، الذين تصدوا له على حافة الملعب ودفعوه وأمسكوا بأذنه ورموا الكرة باتجاهه.

وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم تيلو 5 لاعبين من فريق بوكا، ولاعبين من رايسينغ، ليرتفع إجمالي من طردهم الحكم من فريق بوكا جونيورز إلى 7 مقابل 3 من رايسينغ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟