وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات في بيت أمر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تُحذر من خروج الأوضاع بسجون الاحتلال عن السيطرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهاجم جنازة ويصادر منزلين متنقلين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ برفح تستجيب لـ 129 إشارة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ دورة مكثفة حول "أهم المعاملات المالية المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش") وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وهيئة المطاعم توقعان بروتوكول تعاون مشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تُقدّم أكثر من 62 ألف خدمة صحية خلال أكتوبر
أخبار » الرياضة و الملاعب

برشلونة يقلب تأخره ليفوز 2-1 في أوساسونا بعد طرد ليفاندوفسكي

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:00

برشلونة يقلب تأخره ليفوز 2-1 في أوساسونا بعد طرد ليفاندوفسكي
برشلونة يقلب تأخره ليفوز 2-1 في أوساسونا بعد طرد ليفاندوفسكي

 هز بيدري ورافينيا الشباك في الشوط الثاني ليقلب برشلونة بعشرة لاعبين تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعد طرد روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.

ومنح ديفيد جارسيا التقدم لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، وطُرد ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 بعد حصوله على إنذارين.

كما طُرد جيرار بيكي، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، بعد اعتراضه على الحكم.

وأدرك بيدري التعادل عندما تابع كرة مرتدة داخل المرمى، قبل أن يحسم البديل رافينيا الفوز قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس رائعة من فوق الحارس.

وضمن برشلونة الصدارة قبل بداية عطلة كأس العالم إذ يملك 37 نقطة متقدما بخمس نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب والذي يستضيف قادش صاحب المركز الأخير يوم الخميس.

ويأتي أوساسونا في المركز السادس وله 23 نقطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟