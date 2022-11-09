برشلونة يقلب تأخره ليفوز 2-1 في أوساسونا بعد طرد ليفاندوفسكي

هز بيدري ورافينيا الشباك في الشوط الثاني ليقلب برشلونة بعشرة لاعبين تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعد طرد روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.

ومنح ديفيد جارسيا التقدم لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، وطُرد ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 بعد حصوله على إنذارين.

كما طُرد جيرار بيكي، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، بعد اعتراضه على الحكم.

وأدرك بيدري التعادل عندما تابع كرة مرتدة داخل المرمى، قبل أن يحسم البديل رافينيا الفوز قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس رائعة من فوق الحارس.

وضمن برشلونة الصدارة قبل بداية عطلة كأس العالم إذ يملك 37 نقطة متقدما بخمس نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب والذي يستضيف قادش صاحب المركز الأخير يوم الخميس.

ويأتي أوساسونا في المركز السادس وله 23 نقطة.