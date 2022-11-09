بايرن ميونخ يفوز على فيردر بريمن ويعزز صدارته للدوري الألماني

عزز فريق بايرن ميونخ، صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فولفسبورج على بوروسيا دورتموند 2 / صفر، وبوخوم على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1، وشتوتجارت على هيرتا برلين 2 / .1

وتقمص سيرج نابري دور البطولة لبايرن ميونخ، بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 22 و28 و82 ، وأضاف جمال موسيالا وليون جوريتسكا وماتي تيل الأهداف الأخرى في الدقائق السادسة و26 و84

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لبريمن انتوني يونج في الدقيقة العاشرة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فولفسبورج على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 / صفر.

وسجل هدفي فولفسبورج ميكي فان دي فين في الدقيقة السادسة ولوكاس نيميشا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد دورتموند عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز بوخوم على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / .1

وسجل هدفي بوخوم كريستوفر أدجي وفيليب هوفمان في الدقيقتين السابعة و12 ، فيما سجل هدف بوروسيا مونشنجلادباخ الحسن بليا في الدقيقة .62

ورفع بوخوم رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد مونشنجلادباخ عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، فاز شتوتجارت على هيرتا برلين 2 / .1

وتقدم شتوتجارت بهدف سجله سيرهو جيراسي في الدقيقة الثالثة، وتعادل هيرتا برلين عن طريق دودي لوكيباكيو في الدقيقة 19، قبل أن يسجل قونسطانطينوس مافروبانوس الهدف الثاني لشتوتجارت في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

(د ب أ)