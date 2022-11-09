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إيفرتون يخسر برباعية ويودع كأس رابطة المحترفين وليستر يتقدم للدور الرابع

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:05

إيفرتون يخسر برباعية ويودع كأس رابطة المحترفين وليستر يتقدم للدور الرابع
إيفرتون يخسر برباعية ويودع كأس رابطة المحترفين وليستر يتقدم للدور الرابع

خرج إيفرتون من الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم بخسارته القاسية على ملعب مضيفه بورنموث 1/4 في الوقت الذي فاز فيه ليستر سيتي على ضيفه نيوبورت كونتي 3 /صفر اليوم الثلاثاء.

وفي باقي المباريات فاز بيرنلي على ضيفه كرولي تاون 1/3 ولينكولن سيتي على مضيفه بريستول سيتي 1/3 وميلتون كينز دونز على ضيفه موركامب 2 /صفر.

وعلى ملعب فيتاليتي، انتهى الشوط الأول بتقدم بورنموث بهدف نظيف سجله جمال لو في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني أضاف جونيور ستانيسلاس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 47 ثم رد إيفرتون بهدف عن طريق ديماراي جراي في الدقيقة 67 لكن بورنموث سجل هدفين متتاليين عبر إميليانو ماركونديس في الدقيقة 78 وجايدون أنتوني في الدقيقة 82.

وعلى ملعب كينج باور تقدم ليستر سيتي للدور الرابع، بفضل فوزه على ضيفه نيوبورت كونتي بثلاثة أهداف حيث تقدم جيمس جاستن بهدف في الدقيقة 44 ثم أضاف جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و 82.إيفتون

(د ب ا)

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