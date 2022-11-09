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حماس تنعى الشهيد حشاش وتؤكد مواصلة المقاومة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:02

الشهيد الفتى حشاش
الشهيد الفتى حشاش

غزة - الرأي

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، الشهيد المجاهد مهدي محمد حشاش (18 عامًا)، من مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي ارتقى خلال مواجهات واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال أثناء مواكبتهم لاقتحام المستوطنين وأعضاء في الكنيست لـ "قبر يوسف".

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنّ أبطال شعبنا الثائرين في وجه الاحتلال سيواصلون التصدي لمداهماته الإرهابية للقرى والمدن الفلسطينية، ولن تفتُر لهم عزيمة حتى يتوقّف مسلسل الإجرام والعربدة الصهيونية، ويحقّق شعبنا آماله ويستعيد حقوقه المسلوب.
وعزّت الحركة ذوي الشهيد ومحبيه وأهلنا في مخيم بلاطة، وشدت على أيدي مقاومينا الأبطال لمواصلة استهداف تجمعات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتصدي بكلّ قوة للاقتحامات الصهيونية الهمجية للأحياء والمدن والمقدسات، وتلقين الاحتلال دروسًا في البطولة والإباء.

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