ديمبيلي ومبابي الأكثر مراوغة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

يتصدر عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قائمة أكثر اللاعبين مراوغة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023، حتي نهاية دور المجموعات.

قام عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، بـ 39 مراوغة منذ إنطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا وهو الأكثر من بين لاعبي البطولة بالتساوي مع مواطنه الفرنسي كيليان مبابي.

وإليكم قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري حتي الأن:

عثمان ديمبيلي – برشلونة (39)

كيليان مبابي – باريس سان جيرمان (39)

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد (36)

رافائيل لياو – ميلان (33)

خفيشا كفاراتسخيليا – نابولي (29)

نونو تافاريس – أولمبيك مارسيليا (28)

نيمار – باريس سان جيرمان (27)

ميخايلو مودريك – شاختار (26)

ينايك كاراسكو – أتلتيكو مدريد – (22)

ريان كينت – جلاسكو رينجرز (22)