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أخبار » الرياضة و الملاعب

كلوب يحسم مستقبله مع ليفربول

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:09

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، التزامه مع فريقه الإنجليزي في ظل عروض الاستثمار التي تدرسها مجموعة "فينواي سبورت جروب" المالكة للنادي، والتي قد تقود إلى بيع النادي.

وذكرت تقارير صحفية هذا الأسبوع أن المجموعة المالكة لليفربول، ومقرها في أمريكا استعانت ببنكي الاستثمار جولدمان ساكس ومورجان ستانلي لإدارة أيّ صفقة محتملة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز الباهت على ديربي كاونتي 3 /2 بركلات الترجيح في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين، مساء الأربعاء: "نعلم بالأمر منذ فترة أطول بعض الشيء، بشأن أفكار مجموعة فينواي سبورت جروب، ولا أعلم لماذا نقول جميعا أنه سيتم بيع النادي".

وأضاف: "ما قرأته هو أنهم يبحثون عن مستثمرين وهذا منطقي، فكرة جيدة، أحب ذلك، هذا لا يفسد استعداداتنا مطلقا".

وأشار: "بالنسبة لي هذا لا يعني أي شيء، بصرف النظر عما يحدث، أحب حقا طريقة عملنا سويا مع الملاك ولكن إذا تغير ذلك فأنا ملتزم مع النادي بالتأكيد".

وأوضح "بالنسبة لي فإنه بصرف النظر عما يحدث فنحن نواصل التقدم ونواصل التخطيط، هذه النوعية من الأمور تستغرق وقتا".

وأكد "في الوقت الحالي لم يحدث أي شيء، هي فقط أنباء.. نحن نعمل عن كثب مع مجموعة فينواي سبورت جروب، هي علاقة رائعة حتى الآن ولن يتغير الأمر، بصرف النظر عما يحدث سنرى وسنتعامل معه".

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