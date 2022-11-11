وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 6 عمليات إطلاق نار بالضفة المحتلة خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية " حماس" ملف اغتيال القائد ابو عمار قضية وطنية مفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة طفيفة في 10 حوادث خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية غزة تتفقد برك تجميع مياه الأمطار في المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبارك تأهل منتخب فلسطين إلى نهائي البطولة الدولية لكرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تُنهي عددًا من الخلافات المالية وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة التفاح والدرج" تُنهي ملفات 50 غارمًا بعد سداد مديونياتهم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستضيف فعالية مؤتمر الحملة الوطنية "علِّم جيل بحاسوبك القديم" وكالة الرأي الفلسطينية تربية وتعليم رفح تعقد اجتماعاً لمنسقي الإعلام المدرسي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

في الذكرى 18 لاغتياله

" حماس" ملف اغتيال القائد ابو عمار قضية وطنية مفتوحة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:53

1111
1111

قالت حركة "حماس"، الجمعة، إن ملف اغتيال القائد الوطني ياسر عرفات "أبي عمار"، هو قضية وطنية مفتوحة، ومن الضروري الكشف عن جميع خيوطها أمام الجماهير الفلسطينية، وفضح كل المتورطين والمشاركين فيها ومحاسبتهم.

وشددت حماس في بيان لها، بالذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس الراحل، على أن جرائم الاحتلال وأذنابه لن تسقط بالتقادم، كما جاء في نص بيانها.

وقالت الحركة: "نستذكر بكل تقدير مواقفه في مسيرة شعبنا المتواصلة، نحو انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، ونستحضر جريمة الحصار والاغتيال التي تعرّض لها، والتي ما زال الاحتلال الصهيوني يمارسها حتى يومنا هذا ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ العام 2007، والتي تؤكّد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية نضالية موحّدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته ومشاريعه العدوانية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا". بحسب نص بيانها.

وأضافت: "في هذه الذكرى، نشدّ على أيادي المناضلين من كل الفصائل الذين يسيرون على درب القادة الشهداء؛ ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين، وفتحي الشقاقي، وأبو علي مصطفى، ويحفظون أمانة الشهداء في الاستمرار على درب المقاومة حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟