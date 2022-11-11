حماس: يدُ المقاومة على الزّناد وسيفها مُشرع دفاعاً عن شعبنا

غزة- الرأي:

قالت حركة حماس اليوم الجمعة، في بيان صحفي في الذكرى الرابعة لعملية حد السيف إن يد المقاومة على الزّناد وسيفها مُشرع دفاعاً عن شعبنا وحقوقه الوطنية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت حماس أن ذاكرة شعبنا الحيّة تحتفظ في مثل هذا اليوم من عام 2018م، بالعمل البطوليّ الذي نفّذه أبطالٌ من كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام، ووجهّت خلاله المقاومة ضربة قوية أحبطت فيها محاولة إسرائيلية للتسلّل إلى قطاع غزّة.

وشددت على أنها حطّمت منظومة الاحتلال الأمنية، وكشفت فشلها وهزّت صورة قوّتها المزعومة، وأربكت حسابات قادة الاحتلال وجيشه الجبان، وأظهرت يقظة رجال المقاومة ورباطة جأشهم.

وأكدت حماس أن رجال المقاومة رسموا بدمائهم الطاهرة عملية "حدّ السيف" التي ستبقى محطّة من محطّات الانتصار التي صنعها شعبنا ومقاومته الباسلة ضدّ الاحتلال الغاشم.

وقالت الحركة: "نستحضر بكلّ فخر واعتزاز ذكرى عملية حد السيف البطولية، وشبابنا المنتفضين بمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة يشتبكون مع جنود الاحتلال، ويضربون أروع نماذج البطولة والفداء، وأهل الرّباط في بيت المقدس وأكنافه يواصلون ملحمة الذود عن القدس والأقصى".

وترحمت حماس على أرواح شهداء العملية وفي مقدّمتهم القائد الشهيد نور بركة، وكل قوافل شهداء شعبنا على امتداد ساحات الوطن، ونعاهدهم ونعاهد شعبنا على الوفاء لمسيرتهم النضالية حتى انتزاع حقوقنا الوطنية.

وبعثت بالتحيَّة لكلّ القابضين على زناد المقاومة، والمرابطين على الثغور، والمحافظين على الثوابت والهُوية الوطنية، والمدافعين عن الأرض والقدس والأقصى، رغم الحصار وتصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة.

وقالت الحركة إنَّ وحدتنا ومقاومتنا الشاملة هي السبيل لردع الاحتلال وكبح جماحه وإرهابه المتصاعد، وإنَّ شعبنا سيمضي في طريق النضال، ملتحماً مع مقاومته الباسلة، لا يرهبه اغتيال أو إبعاد، حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى وزوال الاحتلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس.