4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

غزة - الرأي:

قال مكتب اعلام الأسرى إن ثلاثة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال، دخلوا أعواماً جديدة في الأسر.

وذكر أن الأسرى هم: الأسير هشام أحمد أسعد كعبي (47 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، حيث يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير حسين مصطفى موسى أبو ليل (42 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمود باسم محمد أبو جنيد (37 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير مهند علي رشيد سلامة (32 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2006م، وهو محكوم بالسجن 24 عاما.