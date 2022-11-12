وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم واتساب دون بطاقة الهاتف؟ وكالة الرأي الفلسطينية انتشار رسائل بريد إلكترونى احتيالية تطلب بيانات اعتماد مستخدمى تويتر وكالة الرأي الفلسطينية كيفية نقل الملفات بين أيفون وماك باستخدام AirDrop وكالة الرأي الفلسطينية لا تتجاهله.. التجشؤ المستمر يسبب هذه الأضرار الصحية وكالة الرأي الفلسطينية نقص فيتامين أ يؤدى لضعف المناعة... أين تجده ؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعرفى على طرق علاج حرقة المعدة أثناء الحمل وكالة الرأي الفلسطينية حارس غزي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري وكالة الرأي الفلسطينية نابولي يستضيف أودينيزي للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي وكالة الرأي الفلسطينية ماذا طلب مدرب منتخب فلسطين من جماهير تونس في كأس العالم؟ وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر
أخبار » أخبار الأسرى

4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:10

غزة - الرأي:

قال مكتب اعلام الأسرى إن ثلاثة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال، دخلوا أعواماً جديدة في الأسر.

وذكر أن الأسرى هم: الأسير هشام أحمد أسعد كعبي (47 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، حيث يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير حسين مصطفى موسى أبو ليل (42 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمود باسم محمد أبو جنيد (37 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير مهند علي رشيد سلامة (32 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2006م، وهو محكوم بالسجن 24 عاما.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟