ماذا طلب مدرب منتخب فلسطين من جماهير تونس في كأس العالم؟

ينتظر الشعب الفلسطيني بفارغ الصبر بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، لمساندة البلدان العربية التي ستشارك في المسابقة الدولية الكبرى، وهي تونس والمغرب والسعودية، بالإضافة إلى صاحب الأرض منتخب "العنابي".

وتفاعل المدير الفني التونسي لكتيبة "الفدائي"، مكرم دبّوب، مع مشاركة منتخب بلاده في المونديال، قائلا في تصريحات خص بها صحافية: "أتمنى أن ترفع الجماهير التونسية أعلام فلسطين في مباريات كأس العالم، وحتما ستكون هذه اللقطة مصدر سعادة لشعبينا على حد السواء".

وتابع دبّوب: "الجماهير الفلسطينية تنتظر مباريات كل العرب في كأس العالم، لكن بما أنني تونسي فقد لاحظت أن الناس هنا متلهفون لمشاهدة نسور قرطاج، فهم يتمنون التوفيق لفريقنا وأكدوا لي مساندتهم المطلقة لنا، وأتمنى أن يوفق المنتخب التونسي في كأس العالم وأن تعمّ الفرحة في صفوف الشعبين الشقيقين".

وتحدث دبوب عن حظوظ منتخب تونس قائلا: "لقد وقعنا في مجموعة صعبة، أرى أن المواجهة الأولى ضد الدنمارك تمثل مفتاح التأهل للدور ثمن النهائي، علينا الحذر من هذا الفريق الذي يقدم مستويات جيدة جدا في الفترة الأخيرة، علينا أن نتجنب الأخطاء الفردية في هذا اللقاء".

وأضاف: "أما المواجهة الثانية ضد منتخب أستراليا فتبدو في المتناول، المنافس ليس سهلا لكن الفوز عليه يبقى ممكنا قبل اللعب مع بطل العالم فرنسا في اللقاء الاختتامي، الذي سيكون مصيريا من أجل اقتلاع بطاقة العبور للدور الثاني".

واختتم الحارس الدولي السابق حديثه: "المنتخب التونسي ظهر بوجه رائع في دورة اليابان الودية، كما كان أداء الفريق ضد البرازيل محترما رغم الهزيمة القاسية، أتمنى أن يكون جميع اللاعبين في صحة جيدة وأن يصل الفريق إلى أفضل حالاته عند بدء البطولة".