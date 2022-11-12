نابولي يستضيف أودينيزي للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي

يستضيف فريق نابولي نظيره أودينيزي مساء اليوم السبت،على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي 2022-2023

مباراة نابولي ضد أودينيزي تقام في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.



ويتصدر فريق نابولي ترتيب جدول منافسات الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن لاتسيو وميلان صاحبا المركزين الثاني والثالث برصيد 30 نقطة.

بينما يحتل أودينيزي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.



ويسعى نابولي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، التى تساعده على التواجد فى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم.



وحقق فريق نابولى الفوز على نظيره إمبولي، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، في ملعب دييجو أرماندو مارادونا ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.



أحرز هيرفينج لوزانو هدف التقدم لفريق نابولى من ضربة جزاء في الدقيقة 69 من زمن المباراة، ثم أضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثانى في الدقيقة 88.



كان نابولى قد تلقى هزيمته الأولى خلال الموسم الحالى فى مختلف المسابقات، أمام فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة 2 - 0، فى الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا، ولكن تلك الهزيمة لم تؤثر على صدارته للمجموعة الأولى، بفارق المواجهات المباشرة عن الريدز.