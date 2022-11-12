وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم واتساب دون بطاقة الهاتف؟ وكالة الرأي الفلسطينية انتشار رسائل بريد إلكترونى احتيالية تطلب بيانات اعتماد مستخدمى تويتر وكالة الرأي الفلسطينية كيفية نقل الملفات بين أيفون وماك باستخدام AirDrop وكالة الرأي الفلسطينية لا تتجاهله.. التجشؤ المستمر يسبب هذه الأضرار الصحية وكالة الرأي الفلسطينية نقص فيتامين أ يؤدى لضعف المناعة... أين تجده ؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعرفى على طرق علاج حرقة المعدة أثناء الحمل وكالة الرأي الفلسطينية حارس غزي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري وكالة الرأي الفلسطينية نابولي يستضيف أودينيزي للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي وكالة الرأي الفلسطينية ماذا طلب مدرب منتخب فلسطين من جماهير تونس في كأس العالم؟ وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

انتشار رسائل بريد إلكترونى احتيالية تطلب بيانات اعتماد مستخدمى تويتر

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:29

111
111

استحوذ إيلون ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، وأسرع الرئيس التنفيذي الجديد في إجراء تغييرات على النظام الأساسي، حيث تم تسريح حوالي نصف (3700) من موظفي تويتر، في حين أوضح ماسك أيضًا نواياه في تنظيم اشتراكات مقابل 8 دولارات شهريًا للتحقق من العلامة الزرقاء، والآن يبدو أن المحتالين عبر الإنترنت يستفيدون من هذه التغييرات السريعة ويستهدفون المستخدمين برسائل البريد الإلكتروني المخادعة.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تدعي رسائل البريد الإلكتروني أنها من تويتر، وتحاول خداع الأشخاص لتسليم بيانات اعتمادهم للحفاظ على العلامة الزرقاء الخاصة بهم.
 
قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في ESET: "مع بدء تشغيل هذا الإصدار الجديد من التحقق من تويتر، قفز مجرمو الإنترنت حتماً إلى عربة التسوق في محاولة جديدة للبحث عن التفاصيل المالية للأشخاص".
 
وأضاف مور: "خلال هذا التوقيت تحديدا، من المرجح أن يتم التلاعب بضحايا مجهولين للاعتقاد بعملية احتيال وتسليم تفاصيل بطاقتهم قبل القيام بمزيد من العناية الواجبة"، موضحا "لسوء الحظ ، قد يكلفهم ذلك أكثر بكثير من 8 دولارات شهريًا في الاستخدام الاحتيالي لبطاقاتهم."
 
تلقى أحد المستخدمين على تويتر Shivali Best رسالة بريد إلكتروني احتيالية تدعي أنها من "Twitter Web Services" هذا الأسبوع، وجاء في الرسالة الإلكترونية "تحياتي من دفع الشارة الزرقاء على تويتر"، وتؤكد هذه الرسالة الإلكترونية أن أحدث بيان فوترة للحساب متاح على موقع تويتر على الويب، حيث سيتم تحميل حسابك التكاليف التالية: المجموع: $ 8.
 
يطالبك البريد الإلكتروني بعد ذلك بالضغط فوق الرابط لرؤية "تحليل كامل لجميع الرسوم على صفحة إدارة الفواتير والتكلفة".
 
وسيؤدي الضغط فوق الرابط الموجود في البريد الإلكتروني إلى نقل المستخدم إلى موقع مزيف حيث محاولة الحصول على رقم الهاتف وتفاصيل تسجيل الدخول إلى تويتر.
 
إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني مشبوهة، فمن الأفضل حذفها على الفور وعدم تسليم أي معلومات.
 
وتشمل الإجراءات الرئيسية الأخرى التي يمكنك اتخاذها لحماية حسابك استخدام مدير كلمات المرور وتشغيل المصادقة ذات العاملين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟