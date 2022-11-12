وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم واتساب دون بطاقة الهاتف؟ وكالة الرأي الفلسطينية انتشار رسائل بريد إلكترونى احتيالية تطلب بيانات اعتماد مستخدمى تويتر وكالة الرأي الفلسطينية كيفية نقل الملفات بين أيفون وماك باستخدام AirDrop وكالة الرأي الفلسطينية لا تتجاهله.. التجشؤ المستمر يسبب هذه الأضرار الصحية وكالة الرأي الفلسطينية نقص فيتامين أ يؤدى لضعف المناعة... أين تجده ؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعرفى على طرق علاج حرقة المعدة أثناء الحمل وكالة الرأي الفلسطينية حارس غزي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري وكالة الرأي الفلسطينية نابولي يستضيف أودينيزي للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي وكالة الرأي الفلسطينية ماذا طلب مدرب منتخب فلسطين من جماهير تونس في كأس العالم؟ وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تستخدم واتساب دون بطاقة الهاتف؟

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:30

111
111


يحظى تطبيق المراسلة الفورية "واتساب،" المملوك لشركة "ميتا"، بشعبية واسعة، حيث يملك وفقا لأحدث الإحصاءات، أكثر من 2 مليار مستخدم نشط فى جميع أنحاء العالم.
 
ورغم أنه يتطلب رقم الهاتف لاستخدام "واتساب"، إلا أن متعة تجربة تطبيق المراسلة قد تكون متاحة حتى من دون "وحدة تعريف المشترك" المشار إليها باسم بطاقة SIM. وفقا لروسيا اليوم ونقلتها البيان الإماراتية. 
 

كيفية استخدام "واتساب" من دون بطاقة SIM

يرغب الكثيرون في استخدام "واتساب" على أجهزة لا تحتوي عادة على بطاقة SIM، من قبيل جهاز أندرويد اللوحى أو "آيباد" أو الكمبيوتر الشخصى،  ولذلك، يمكن استخدام خط أرضى، واتباع الخطوات التالية:
 
- افتح "واتساب" على الجهاز الذي ستستخدمه.
 
- أدخل رقم هاتف المنزل أو الخط الأرضي بدلا من رقم الهاتف المحمول.
 
- انتظر حتى يشير التحقق عن طريق الرسائل القصيرة إلى أنه فشل - والذي يستغرق خمس دقائق عادة.
 
- بعد فشل استقبال الهاتف المنزلي/ الخط الأرضي للرسائل القصيرة، يمكن اختيار خيار "اتصل بي".
 
 
- اضغط فوقه وستتلقى مكالمة هاتفية على الخط الأرضي الخاص بهاتف منزلك.
 
- ستخبرك المكالمة التلقائية برمز التحقق وستكرره لمدة ست مرات.
 
- أدخل الرمز فى التطبيق.
 
وهنا ستكون قادرا على استخدام التطبيق في إجراء المكالمات وإرسال الدردشات.
 

كيفية إعداد "واتساب" بـ"نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت" (VOIP)

يعرف "نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت" (VOIP) بأنه بروتوكول صوت عبر الإنترنت يستخدم اتصالا بالإنترنت لإجراء واستقبال المكالمات بدلا من خط أرضي دولي.
 
وبهذا لن تكون بحاجة إلى رقم هاتف للاتصال بشخص ما، فأنت ببساطة بحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
 
ويتم استخدام هذه الطريقة في الغالب من قبل الشركات، حيث سيكون لديها العديد من المكالمات الصادرة والواردة من أرقام دولية وبالتالي قد يكون من الأسهل استخدام VOIP بدلا من خط أرضي.
 
 
وقبل إعداد "واتساب"، ستحتاج إلى شراء نظام هاتف VOIP، ثم اتباع الخطوات التالية:
 
- افتح "واتساب" على الجهاز الذي ستستخدمه.
 
- أدخل رقم VOIP الذي ستستخدمه.
 
- اختر تلقي مكالمة بدلا من الرسائل القصيرة، ما يتيح لك الحصول على رمز التحقق للدخول.
 
وستكون بعد ذلك جاهزا لاستخدام "واتساب" بمجرد التحقق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟