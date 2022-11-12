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بقيمة 36 مليون يورو

الأونروا توقع اتفاقيتين لدعم اللاجئين الفلسطينيين

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:23

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) (الجمعة) توقيع اتفاقيتين مع ألمانيا بقيمة 36 مليون يورو لدعم اللاجئين في قطاع غزة والأردن ولبنان.


وذكر بيان صادر عن الأونروا أن الاتفاقية الأولى بقيمة 18 مليون يورو لتمويل فرص العمل قصيرة الأجل والتدريب للاجئين في غزة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية وصيانتها.


وأضاف البيان أن المشروع الذي يحمل عنوان "خلق فرص العمل والبنية التحتية في غزة" سيستفيد منه 10150 لاجئ من خلال برنامج الأونروا لخلق فرص العمل بمن في ذلك 3 آلاف امرأة، كما سيتم دعم 11 ألف لاجئ تقريبا من خلال تطوير البنية التحتية الاجتماعية.


وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية بقيمة 18 مليون يورو لدعم خدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والصرف الصحي وخدمات الدعم المرتبطة بها للاجئي فلسطين في لبنان والأردن.


وقال مدير شؤون الأونروا في غزة توماس وايت، إن ألمانيا واحدة من شركاء الوكالة الرائدين والأكثر قيمة في إعادة تأهيل مدارسها ومراكزها الصحية وغيرها من المنشآت بشكل مستدام، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للاجئي فلسطين.


بدوره، اعتبر رئيس مكتب الممثلية الألمانية في رام الله أوليفر أوتشا، أن تعزيز فرص العمل المؤقتة والمحافظة على خدمات الأونروا الأساسية يمكن أن يدعم قدرة لاجئي فلسطين على الصمود لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهونها، وفق البيان.


وقال أوتشا إن تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين المعيشية غير المستقرة وخاصة في قطاع غزة، حيث ترتفع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير لا تزال أولوية رئيسة للحكومة الألمانية.


وبحسب البيان، تعد ألمانيا من بين أكبر الجهات المانحة للأونروا، حيث تبرعت بـ150 مليون يورو في عام 2021، مشيرا إلى أن الدعم يساعد الوكالة على مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئي فلسطين ويعزز العمل الأساسي للوكالة لتحسين ظروفهم المعيشية.

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