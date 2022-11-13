علماء روس يبتكرون طريقة لاستعادة خلايا الدماغ

ابتكر خبراء معهد التكنولوجيا الحيوية والهندسية التابع لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية تكنولوجيا لاستعادة الخلايا العصبية وخلايا الدماغ.

ووفقا للباحثين، يمكن استعادة هذه الخلايا باستخدام التيار الكهربائي وضوء الأشعة تحت الحمراء، وقد ابتكر المهندسون الروس جهازا يمكنه فعلا إنعاش الأعصاب البشرية التالفة.

وهذا الجهاز، عبارة عن ركيزة عضوية رفيعة جدا (أرق من شعرة الرأس بألف مرة) يمكن لفها حول الأعصاب التالفة داخل العين، ومن ثم استعادة النسيج العصبي بمساعدة التيار الكهربائي وضوء الأشعة تحت الحمراء. الجهاز هذا يتكون من أشباه موصلات عضوية ولا يشكل خطورة على الجسم، لذلك بعد استعادة النسيج العصبي لا يتطلب استخراجه من الجسم جراحيا.

ووفقا للمبتكرين، عند تعرض الجهاز للضوء الأحمر ينشأ مجال كهرو مغناطيسي ضعيف، يحفز الخلايا العصبية وينشطها، ما يؤدي إلى نموها بسرعة ونشاط.

ويقول ألكسندر ماركوف، الاستاذ المشارك في الجامعة: "تعطينا الدراسات التي أجريناها، الأمل في أنه سيصبح بالإمكان بمساعدة هذا الجهاز إستعادة الأعصاب والتحفيز اللاسلكي للدماغ".

نتائج هذه الدراسة منشورة في مجلة Biophysical Journal الدولية

المصدر: فيستي. رو