كل ما تريد معرفته عن جراحة تكميم المعدة

جراحة تكميم المعدة هي عملية جراحية لفقدان الوزن تتضمن إزالة جزء كبير من المعدة بعد الجراحة ، حيث يشعر الشخص بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام، كما أن الجراحة تجعل الناس يشعرون بجوع أقل لأن المعدة الأصغر ستنتج مستويات أقل من هرمون يسمى الجريلين ، والذي يسبب الجوع.

س:متى يجب علي التفكير في جراحة تكميم المعدة؟



جراحة تكميم المعدة هي شكل من أشكال جراحة السمنة ، وتسمى أيضًا جراحة إنقاص الوزن. يوصى به أحيانًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، أو الذين يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن السمنة، يجب ألا تفكر في جراحة تكميم المعدة إلا بعد تجربة البدائل.

عادة ما تكون الخطوة الأولى هي محاولة إجراء تغييرات على مدخولك الغذائي ونشاطك اليومي وممارسة الرياضة، هناك أيضًا بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن، عادة لا يتم التفكير في الجراحة إلا بعد تجربة هذه الخيارات الأخرى.

يمكن أن يساعد فقدان الوزن بعد جراحة تكميم المعدة في تقليل مشاكل مرض السكري من النوع 2 ، ونوبات الربو وضغط الدم ، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب .

س:كيف أستعد لعملية تكميم المعدة؟



إذا كنت تفكر في إجراء عملية جراحية ، فمن المحتمل أن تحتاج إلى اختبارات مختلفة للتأكد من أن جراحة تكميم المعدة مناسبة لك.

سينصحك طبيبك بأي تغييرات تحتاج إلى إجرائها على الأدوية ونظامك الغذائي في الأسابيع أو الأيام التي تسبق الجراحة، وستحتاج إلى التوقف عن الأكل والشرب في الليلة التي تسبق إجراء الجراحة.

س:ماذا يحدث أثناء جراحة تكميم المعدة؟



يتم إجراء جراحة ثقب المفتاح باستخدام التخدير العام ، سيستخدم الجراح جهاز تدبيس لعمل أنبوب صغير أو "كم" في المعدة ، ثم يزيل باقي المعدة، بعد الجراحة ، ستحتفظ المعدة بحوالي خمس ما كانت تفعله من قبل.

س:ماذا يمكنني أن أتوقع بعد العملية؟



إذا أجريت جراحة تكميم المعدة ، فستبدأ أولاً بالأطعمة السائلة، خلال الأسابيع القليلة القادمة ، ستتحول إلى طعام مهروس ، ثم إلى طعام صلب، وستكون وجباتك أصغر بكثير وقد تضطر إلى التوقف عن الشرب مع الوجبات بسبب معدتك الصغيرة.

ستحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة في نمط حياتك بعد جراحة علاج البدانة لفقدان الوزن والحفاظ عليه، على سبيل المثال ، سوف تحصل على نصيحة غذائية من اختصاصي تغذية حول كيفية تغيير عاداتك الغذائية للحفاظ على صحتك أثناء فقدان الوزن.

ستكون وجباتك أصغر بكثير من ذي قبل، ومن المحتمل أن تتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية الأخرى مدى الحياة.

سيكون عليك أيضًا أن تكون قادرًا على زيادة مقدار النشاط البدني الذي تقوم به.

س:ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟



في بعض الأحيان يمكن أن يعاني الناس من نزيف أو تسرب السوائل من المعدةقد تتمدد الأكمام بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى استعادة بعض الوزن المفقود.

يمكن أن تساعدك جراحة إنقاص الوزن - المعروفة أيضًا باسم جراحة السمنة - على خسارة 50 في المائة أو أكثر من وزنك الزائد في غضون عامين.