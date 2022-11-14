السياحية تؤكد على تعزيز البيئة الإيجابية للاستثمار المحلي

غزة- الرأي

أكد مدير عام المهن السياحية بوزارة السياحة د.زكريا الهور، خلال كلمته بمراسم توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة الأراضي وهيئة المطاعم والفنادق وبإشراف وزارة السياحة والتي أعفت المرافق السياحية بنسبة 50% بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي الصادر بتاريخ 26أكتوبر المنصرم.

وبين د.الهور تعزيز الاستثمار السياحي وتقديم الاقتراحات لتهيئة البيئة الإيجابية التي تخدم الاستثمار المحلي وتقدم التسهيلات للتنمية الاقتصادية في القطاعات المحلية بما يعكس بالإيجاب على المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح الهور أن الوزارة وبناءً على تعليمات سابقة أعفت المنشئات السياحية بنسبة 50% من قيمة التراخيص للعام الحالي، وتتابع دورياً الارتقاء بالقطاع السياحي وتذليل العقبات، مثمناً صمود المنشئات السياحية وتطويرها الدائم لأدائها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للوافدين الأجانب والمحليين.