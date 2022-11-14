وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تناقش الإمكانات المتاحة لمواجهة المنخفضات الجوية وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي إلى "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تنقذ أحد الصيادين انقلب مركبه داخل البحر وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يشرف على حملة كنس شارع صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يتفقد برنامج " أوائل و قادة" بمدرسة دلال المغربي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش ميثاق متلقي الخدمة بمؤسسات الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية السياحية تؤكد على تعزيز البيئة الإيجابية للاستثمار المحلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2393) الاثنين14نوفمبر2022 وكالة الرأي الفلسطينية غزة: الحكم بالسجن المؤبد على أحد أخطر تجار المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية حماس: ماضون على درب المقاومةِ وفاءً للشهداء ودفاعاً عن شعبنا
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحية تؤكد على تعزيز البيئة الإيجابية للاستثمار المحلي

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:39

315075182_5624770217610643_5351766179927933038_n
315075182_5624770217610643_5351766179927933038_n

غزة- الرأي
أكد مدير عام المهن السياحية بوزارة السياحة د.زكريا الهور، خلال كلمته بمراسم توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة الأراضي وهيئة المطاعم والفنادق وبإشراف وزارة السياحة والتي أعفت المرافق السياحية بنسبة 50% بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي الصادر بتاريخ 26أكتوبر المنصرم.

وبين د.الهور تعزيز الاستثمار السياحي وتقديم الاقتراحات لتهيئة البيئة الإيجابية التي تخدم الاستثمار المحلي وتقدم التسهيلات للتنمية الاقتصادية في القطاعات المحلية بما يعكس بالإيجاب على المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح الهور أن الوزارة وبناءً على تعليمات سابقة أعفت المنشئات السياحية بنسبة 50% من قيمة التراخيص للعام الحالي، وتتابع دورياً الارتقاء بالقطاع السياحي وتذليل العقبات، مثمناً صمود المنشئات السياحية وتطويرها الدائم لأدائها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للوافدين الأجانب والمحليين.

315075182_5624770217610643_5351766179927933038_n 315013748_5624770244277307_8963995799676531263_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟