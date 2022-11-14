الحكم المحلي تناقش ميثاق متلقي الخدمة بمؤسسات الحكم المحلي

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان اللقاء التدريبي بعنوان " ميثاق متلقي خدمات مؤسسات قطاع الحكم المحلي كأحد أدوات تعزيز النزاهة .

وافتتحت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك، اللقاء بحضور منسق التدريب م. أحمد الثلاثيني، وموظفي الوزارة والهيئات المحلية العاملين في وحدة قلم الجمهور والشكاوى و ممن لهم تعامل واحتكاك مباشر مع الجمهور مؤكدة حرص وزارة الحكم المحلي على تقديم الخدمات بجودة عالية ومتميزة وذلك من خلال الهيئات المحلية بما يضمن تحقيق الثقة والرضا من قبل المواطنين .

وأوضحت أهمية تلك اللقاءات في تبادل الخبرات لكسر الحواجز وتذليل العقبات وتكثيف الجهود للوصول مع كافة شركاء وزارة الحكم المحلي للأهداف المنشودة

وشكرت م. منى سكيك مؤسسة أمان متمثلة ب: أ. وائل بعلوشة، مؤكدة على الشراكة الدائمة معهم للوصول لأفضل خدمة للمواطن.

وأشارت م. سكيك إلى أن مؤسسة أمان شريك استراتيجي لتطوير القطاعات في مفاصل العمل والقيم المختلفة، وذلك من أجل تعزيزها خلال العمل، مبينة أن كل تلك الجهود تلقي بظلالها في جودة العمل وفي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة لمن لهم تواصل مباشر مع الجمهور.

واستهدف التدريب الذي امتد في الفترة بين (6 - 10 نوفمبر ) عدد 60 موظف وموظفة من مدراء وموظفي قلم الجمهور والشكاوى بالوزارة والهيئات المحلية.

و تضمن اللقاء التدريبي التعريف بميثاق متلقي الخدمة في عمل مؤسسات قطاع الحكم المحلي ، مفهوم مدونة قواعد السلوك ، ومتطلبات إدماج وإعمال مدونات السلوك ، تم خلالها استعراض الاطار العام للميثاق وعمل مجموعات لدراسة اهم العناصر المؤثرة في اعمال الميثاق داخل وحدات قلم الجمهور .