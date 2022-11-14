تعليم شرق غزة يتفقد برنامج " أوائل و قادة" بمدرسة دلال المغربي

غزة- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم شرق غزة برنامج "أوائل و قادة " لطالبات الثانوية العامة بمدرسة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات.

وشارك في الزيارة مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، ود. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، عدد من رؤساء الأقسام، ، مروة زيدية مديرة مدرسة دلال المغربي الثانوية للبنات سابقا و احدى أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور ، عدد من مديري ومديرات المدارس الثانوية بالمديرية، حيث كان في استقبالهم زكية أبو حمدة مديرة المدرسة و نائبتها منال الجدي و معلمات و طالبات المدرسي.

والتقى نور الدين الطالبات والمعلمات في الغرف الصفية التي ينفذ فيها البرنامج واطلع على آليات العمل التدريسي، كما استمع لآراء الطالبات في البرنامج ومدى استفادتهن منه، داعيًا اياهن إلى الاستفادة الكبيرة من البرنامج واستثمار الأوقات المتاحة لهن من أجل زيادة التحصيل الدراسي، متمنيا لهن التوفيق و النجاح .

وفي سياق الزيارة، اجتمع نور الدين بالحضور من مديري ومديرات المدارس الثانوية حيث ناقش معهم بعض الأمور المتعلقة بالبرنامج.