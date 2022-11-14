صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الأربعاء

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر أكتوبر الأربعاء المقبل.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.