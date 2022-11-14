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المقطوعة رواتبهم

صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الأربعاء

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:49

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر أكتوبر الأربعاء المقبل.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.

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