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الإعلام الحكومي يطلق حملة زيارات لأقسام الإعلام في الجامعات

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:44

غزة - الرأي:

أطلق المكتب الإعلامي الحكومي اليوم حملة زيارات لأقسام الإعلام في الجامعات الفلسطينية بغزة، والتي تأتي ضمن فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصادف 31 ديسمبر من كل عام.

وترأس وفد المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف رئيس المكتب، وضم كلاً من تيسير محيسن مستشار المكتب للعلاقات الدولية ومحمود الفرا مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، ووسام رضوان مدير دائرة التدريب.

وشملت الزيارة أقسام الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وجامعة غزة، حيث كان في استقبال الوفد د. وائل المناعمة رئيس قسم الصحافة والإعلام بـ"الإسلامية"، ود. خضر الجمالي عميد كلية الدراسات الإنسانية بالكلية الجامعية، وحسن أبو جراد رئيس جامعة غزة ولفيف من الهيئات التدريسية في الجامعات.

وأكد معروف خلال حديثه في الزيارات المنفصلة، على أهمية تعزيز التعاون بين أقسام الصحافة والإعلام في جامعات القطاع والمكتب الإعلامي الحكومي والدوائر الإعلامية في الوزارات الحكومية كافة.

ووجه معروف التحية إلى الطواقم الإعلامية التدريسية في الجامعات الثلاث، مؤكداً أن الزيارات التي انطلقت مع قرب إحياء يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني تشمل جميع الجامعات الفلسطينية في القطاع.

وناقش الوفد عدداً من القضايا المهمة التي تهدف إلى فتح آفاق عمل وتعاون مشترك، والعمل على تأهيل وتطوير القدرات الإعلامية للطلبة، وتعزيز المبادرات الإعلامية لدى الطلبة والخريجين بالتنسيق مع الهيئات التدريسية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن نيته تكريم الطلبة الأوائل من طلبة أقسام الصحافة والإعلام في جامعات غزة، خلال فعاليات حفل يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني نهاية العام الجاري.

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