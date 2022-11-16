كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (17 نوفمبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:23
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