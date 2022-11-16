كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

12:43آليات الأشغال تواصل العمل على مواجهة آثار المنخفض الجوي

12:40"الشباب والثقافة" تفتتح معرضًا للكتب الحاصلة على أرقام إيداع بغزة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟