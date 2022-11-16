علماء يسحبون تمساحاً بطول 1.5 متر من معدة ثعبان!

قامت مجموعة من العلماء في فلوريدا بقطع ثعبان Burmese للعثور على تمساح بطول 5 أقدام (1.5 متر) تم ابتلاعه بالكامل.

وقالت روزي مور، عالمة الجيولوجيا في فلوريدا، في منشور نشر على "إنستغرام" في الأول من نوفمبر، إن الثعبان النافق مع انتفاخ المعدة قد تم تحويله إلى مختبر أبحاث لتشريحه، وجمع عينات علمية، والتحقق من نظامه الغذائي، حيث تم سحب التمساح من الجهاز الهضمي للثعبان الذي يبلغ طوله 18 قدما.

وقالت مور إن العلماء كانوا يأخذون فترات راحة لمغادرة الغرفة لمجرد الابتعاد عن الرائحة.

وتم العثور على الثعبان وقتل من قبل الموظفين في حديقة إيفرجليدز الوطنية. وتنتشر الثعابين الغازية في فلوريدا، وتعيث فسادا في النظام البيئي وتهلك الأنواع المحلية.

وقالت مور في رسالتها: "نجحت هذه الثعابين في غزو المناطق الحساسة بيئيا مثل حديقة إيفرجليدز الوطنية.

وهذا يشكل تهديدا لمجموعة متنوعة من الحيوانات البرية، بسبب التفضيلات الغذائية الواسعة للثعابين".

وقال مايك كيركلاند، عالم أحياء الأنواع الغازية الذي يدير برنامج القضاء على الثعبان في مقاطعة إدارة المياه بجنوب فلوريدا، لـ Insider سابقا: "إنها تلتهم حياتنا البرية الأصلية".

وربما تكون الثعابين من نوع Burmese، التي تعد من أكبر الثعابين في العالم، قد انتهى بها المطاف في البرية في الولاية نتيجة لإطلاق الناس حيواناتهم الأليفة بمجرد أن أصبحت كبيرة جدا.

ولكن بفضل نقص الحيوانات المفترسة والمناخ شبه الاستوائي الذي يشبه أراضيها الأصلية في جنوب شرق آسيا، ازدهرت الثعابين في فلوريدا.

ويوجد في الولاية الآن 100 من صيادي الثعابين المرخصين الذين يتم دفع أجورهم للقبض على الثعابين وقتلها.

وتمتلك الثعابين نظاما غذائيا واسعا ومن المعروف أنها تأكل الثدييات الصغيرة في فلوريدا، ولكن تم توثيقها سابقا وهي تتغذى على حيوانات كبيرة مثل الغزلان ذات الذيل الأبيض، وكذلك التمساح.

وعادة ما تبتلع الثعابين طعامها بالكامل، مع تشريحها الفريد الذي يسمح لفكيها بالتمدد على نطاق واسع بما يكفي لتغليف أشياء أكبر بكثير من محيط أجسامها.

وفي مناسبات نادرة، تم توثيق الثعابين أيضا وهي تبتلع البشر بالكامل.

المصدر: ساينس ألرت