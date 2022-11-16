استبعاد نكونكو من المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة

تأكد بشكل نهائي غياب كريستوفر نكونكو عن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعرض مهاجم المنتخب الفرنسي لإصابة في الركبة خلال التدريبات الثلاثاء.

وأصيب مهاجم فريق لايبزغ الألماني بكدمة في تدخل مع إدواردو كامافينجا في محاولة للحصول على الكرة واضطر للحصول على مساعدة للخروج من الملعب.

وتأكد بعدها أن نكونكو لن يتمكن من السفر مع المنتخب إلى قطر بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها إصابته بالتواء في الركبة اليسرى.

وأرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الملف الطبي لنكونكو للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكي يتمكن المنتخب الفرنسي، بطل العالم، من استدعاء لاعب بديل.

ويتوقع أن يتم استبداله بوسام بن يدر أو موسى ديابي أو مورغان تيريير أو راندال كولو مواني.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الفرنسي، بقيادة المدير الفني ديديه ديشان، إلى الدوحة اليوم الأربعاء.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة في المونديال، ويبدأ حملته بمواجهة المنتخب الأسترالي يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، ثم يواجه الدنمارك وتونس.

(د ب أ)