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جواو ماريو: مشاكل رونالدو مع مانشستر لن تؤثر على البرتغال خلال المونديال

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:06

جواو ماريو: مشاكل رونالدو مع مانشستر لن تؤثر على البرتغال خلال المونديال
جواو ماريو: مشاكل رونالدو مع مانشستر لن تؤثر على البرتغال خلال المونديال

أكد جواو ماريو لاعب وسط المنتخب البرتغالي أن الانتقادات التي وجهها مواطنه كريستيانو رونالدو لإدارة فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي، لن تؤثر على حملة البرتغال للمنافسة على لقب مونديال قطر.

وادعى رونالدو تعرضه للـ “خيانة” في مانشستر يونايتد الإنكليزي، وأنه يتم إجباره على الرحيل عن النادي.

وفي مقتطفات من مقابلة استمرت طوال 90 دقيقة ببرنامج “بيرس مورجان أنسينسورد”، ستبث عبر قناة “توك تي.في” البريطانية هذا الأسبوع، قال رونالدو إن إيريك تن هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، وآخرين يريدون رحيله عن “أولد ترافورد”.

ولدى سؤاله حول ما إذا كانت قيادة مانشستر يونايتد ترغب في رحيله عن النادي، قال رونالدو :”نعم، ليس المدير الفني وحده، ولكن شخصين أو ثلاثة آخرين كذلك. شعرت بالخيانة.”

ولدى سؤاله مجددا حول ما إذا كان كبار المسؤولين التنفيذيين في النادي يحاولون  إبعاده ، قال رونالدو :”لا يهمني ذلك. يجب أن يستمع الناس إلى الحقيقة.”

وأضاف :”نعم شعرت بالخيانة وأن بعض الأشخاص لا يريدون تواجدي هنا، ليس فقط هذا العام، ولكن كان هذا في العام الماضي أيضا.”

وقال رونالدو إنه لا يحترم تن هاغ، معترفا :”لا أكن له احتراما لأنه لم يظهر احتراما لي. إن لم تحترمني، فلن أكن لك احتراما.”

وأوضح جواو ماريو في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء “لا أرى أي مشكلة في التوقيت، لذا الوضع جيد بالنسبة لنا”.

وأضاف “هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها لاعب إلى المنتخب الوطني وهو يعاني من مشكلة مع ناديه، أحد المزايا أننا نضع كل شيء جانبا عندما نأتي إلى هنا”.

وتابع: “عناوين الصحف دائما تتمحور حوله بصراحة، كل مرة نأتي إلى المنتخب الوطني أول سؤال يطرح يكون حول رونالدو، التركيز دائما ينصب حوله، نحن معتادون على ذلك”.

وختم جواو ماريو بالقول “إنه يركز تماما مع المنتخب الوطني وسيكون مصدر عون كبير لنا في كأس العالم”.

(د ب أ-ستاتس بيرفورم)

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