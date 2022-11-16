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أعلى رقم يتم تسجيله منذ 2015

وزارة الأسرى: ارتفاع ملحوظ بأعداد الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

كشفت وزارة الأسرى والمحررين في غزة عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن عدد الإداريين بلغ نحو 850 معتقلًا وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بداية انتفاضة القدس عام 2015.

وأشارت إلى أن تلك الحصيلة تؤكد أن الاحتلال يستخدم هذا النوع التعسفي من الاعتقال كأداة جماعية لعقاب الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن الأسرى الإداريين يشكلون ما نسبته 18% من إجمالي عدد الأسرى، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع مع تسجيل أكثر من 200 قرار اعتقال إداري شهريًا.

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