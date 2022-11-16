تعليم شمال غزة يفتتح مبادرة "وجباتنا الصحية في مقاصفنا المدرسية"

غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مبادرة "وجباتنا الصحية في مقاصفنا المدرسية"، بمدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية "أ" للبنات، والتي ترمي إلى تعزيز ثقافة التغذية الصحية السليمة.

وحضر افتتاح المبادرة مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ومدير عام مدير العامة للإرشاد والصحة المدرسية خالد فضة، ومدير دائرة الصحة المدرسية د. عبد الكريم المجدلاوي، ورئيس قسم التغذية فايز السرحي، ورئيس قسم الصحة المدرسية ميسرة أبو عوكل، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والعاملين في المديرية، ورئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور مصباح عبد ربه، وشخصيات من المجتمع المحلي.

ورحبت مديرة المدرسة آمال البياري بالحضور كافة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعتبر من المبادرات الرائدة التي تنفذها المدرسة والتي تهدف من ورائها إلى تعزيز ثقافة الغذاء السليم الذي يساهم في بناء الأجسام والعقول على حد سواء.

وثمّنت البياري الدور الكبير لمنسقة الصحة بالمدرسة؛ لما تقوم به من جهد كبير في سبيل غرس قيم الغذاء السليم في نفوس الطالبات.

من ناحيته، أكد شهاب أن هذه المبادرة، تعتبر من المبادرات النوعية والمهمة التي توليها مديرية التربية والتعليم اهتماماً بالغاً لما لها من أثر في تغيير السلوك التغذوي لدى الطلبة، لصالح الاهتمام بالغذاء الصحي والسليم الذي يساعد على بناء الأجسام والعقول، وصولاً إلى جيل قوي يتمتع بقدر عالٍ من الصحة البدنية والعقلية، ليكون قادراً على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء المجتمع.

ولفت شهاب إلى أن العديد من مدارس مديرية شمال غزة عكفت في الآونة الأخيرة على اعتماد الأنظمة التغذوية الصحية في مقاصفها، حيث باتت تلك المقاصف توفّر الخضروات والفواكه والألبان والأجبان والمعجنات التي تحمل قيماً غذائية عالية تساهم في تعزيز صحة الطلبة وتساهم في تحسين مستويات إدراكهم، ما ينعكس على مستوياتهم التحصيلية.

بدوره، أكد فضة على أن مدرسة نسيبة الأساسية "أ" للبنات، مثّلت أنموذجاً يحتذى به لاهتمامها ببناء الطالبات تعليمياً، وسلوكياً، وتربوياً، وروحانياً، وصحياً، ووطنياً، من خلال العديد من المبادرات الهادفة.

وتمنى د. فضة، لإدارة المدرسة وطالباتها كل التوفيق والنجاح والتميز في مختلف الجوانب والنواحي.

وشهدت حفل افتتاح المبادرة تقديم عروض فنية تحث على تناول الغذاء الصحي، والابتعاد عن المأكولات المصنّعة والتي تحتوي على زيوت مهدرجه.

كما تفقد الحضور المعرض التغذوي الصحي الذي نظمته المدرسة على هامش الفعالية، حيث قدمت طالبات الصحة المدرسية شروحاً وافية عن المأكولات والأطعمة التي تضمنها المعرض وقيمها الصحية.