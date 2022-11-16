"السياحة" تؤمّن الحماية والحفاظ على الشواهد الأثرية بموقع البريج

غزة - الرأي

أتمت الطواقم الفنية بوزارة السياحة والآثار، التغطية والحماية للأرضيات الفسيفسائية في موقع البريج، والشواهد العمرانية المكتشفة على امتداد الموقع والذي تجاوزت مساحته 3 دونمات.

وبين وكيل الوزارة د.محمد خلة، أنه في مجال الحماية والحفاظ عملت الطواقم الفنية على تغطية كامل الأرضيات الفسيفسائية والشواهد العمرانية في المكان بمادة عازلة "جكستين" بعدما أتمت تأمين الحماية العلوية لها من انجراف التربة،مضيفاً انها وثقت حسب البروتوكول العلمي فى الحفرية كافة الصور والأبعاد والخرائط للموقع لحين انتظار مشروع ترميم متكامل للمكان، ومن ثم ردمت الموقع بالتراب الناعم.

يشار إلى أن الوزارة عملت على التنقيب الأولي لإبراز الشواهد العمرانية في المكان باستخدام 15 مجساً أثرياً حددت من خلالها امتدادات الموقع الأثري، واستجلت المظاهر الحضارية الأولية للموقع من خلال الكشف عن مجموعة من الأرضيات الفسيفسائية وايقونات حيوانات تؤرخ للعصر البيزنطي ورسومات رائعة تجسد الحياة الاجتماعية، ومجموعة آخري من الأرضيات ذات الاشكال الهندسية، ومقتنيات فخارية وقوارير زجاجية وعملات معدنية.