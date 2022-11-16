الزراعة والصليب الأحمر يبحثان تأثير التغيرات المناخية على قطاع النحل

غزة-الرأي

عقدت دائرة الإرشاد، وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل لمربي النحل، وذلك في مقر المديرية بالمحافظة الوسطى.

من جانبه، بيّن م. ايهاب طه أهم التأثيرات على قطاع النحل جراء التغيرات المناخية، موضحاً أن قطاع النحل يتأثر بشكل كبير أثناء عملية تلقيح وعقد الأزهار.

وأكد على طه أهمية إجراءات التشتيه استعداداً لفصل الشتاء.

بدوره، شدد م.عبد المنعم أحمد الممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية قطاع النحل، مبيناً أبرز طرق التكاثر، وأهم العمليات الخاصة التى يجب إتباعها لإستقبال فصل الشتاء.

وفي الإطار نفسه، تم توزيع مستلزمات إنتاج خاصة بقطاع النحل "خلايا نحل" مصممة للتكييف مع التغيرات المناخية.