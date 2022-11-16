وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح معرضًا للكتب الحاصلة على أرقام إيداع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "عياش" يسلم المنحة المالية لأندية الدرجة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبدأ بتنظيم الوكالات والكفالات العدلية بدائرة كُتّاب العدل وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تصدر تعميماً لمواجهة المنخفضات القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة القياس تواصل التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يدعو رئيس البرلمان الأردني للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية مبرة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المياومة وحقوق الغير غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية تعقد تدريباً في الوفاء بالالتزامات من منظور حقوقيّ وكالة الرأي الفلسطينية "قيادة الشرطة" تزور معهد الأمل للأيتام بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ورشة عمل

الزراعة والصليب الأحمر يبحثان تأثير التغيرات المناخية على قطاع النحل

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:06

الزراعة والصليب الأحمر يبحثان تأثير التغيرات المناخية على قطاع النحل
الزراعة والصليب الأحمر يبحثان تأثير التغيرات المناخية على قطاع النحل

غزة-الرأي
عقدت دائرة الإرشاد، وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل لمربي النحل، وذلك في مقر المديرية بالمحافظة الوسطى.

من جانبه، بيّن م. ايهاب طه أهم التأثيرات على قطاع النحل جراء التغيرات المناخية، موضحاً أن قطاع النحل يتأثر بشكل كبير أثناء عملية تلقيح وعقد الأزهار.
وأكد على طه أهمية إجراءات التشتيه استعداداً لفصل الشتاء.

بدوره، شدد م.عبد المنعم أحمد الممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر  على أهمية قطاع النحل، مبيناً أبرز طرق التكاثر، وأهم العمليات الخاصة التى يجب إتباعها لإستقبال فصل الشتاء.

وفي الإطار نفسه، تم توزيع  مستلزمات إنتاج خاصة بقطاع النحل "خلايا نحل"  مصممة للتكييف مع التغيرات المناخية.

الزراعة والصليب الأحمر يبحثان تأثير التغيرات المناخية على قطاع النحل 315105616_619744039948926_4910636843497896411_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟