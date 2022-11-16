وزارة التعليم تُكرم الأستاذ عبد الرحيم الفرا بعد وصوله سن العطاء

غزة- الرأي



كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ومديرية خان يونس الأستاذ عبد الرحيم محمد الفرا مدير تعليم خان يونس السابق وذلك بعد سنوات طويلة في خدمة التعليم وتحقيق الإنجازات ووصوله إلى سن العطاء.

وشارك في التكريم د. محمد جواد الفرا نائب رئيس متابعة العمل الحكومي، ود. محمود مطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وسماحة الشيخ إحسان عاشور مفتي خان يونس، ود. أحمد الشيبي محافظ خان يونس، ود. يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي، ود. هيفاء الأغا وزيرة المرأة السابقة، ود. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، ومحمد حمدان مدير تعليم خان يونس، و أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة، و جمال يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، و محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ومدراء التربية والتعليم الحاليين والقدامى، وعدد من المسؤولين التربويين وشخصيات رسمية وشعبية ومجلس أولياء الأمور.

وفي كلمة الوزارة نقل الدكتور محمود مطر رسالة شكر وتقدير من الدكتور زياد ثابت وكيل الوزارة إلى الأستاذ عبد الرحيم الفرا على جهوده ومسيرته الحافلة والمميزة في العطاء التربوي وخدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحه له للتواصل ومتمنياً له دوام الصحة والعافية والتوفيق.

وأشاد مطر بإنجازات الأستاذ الفرا في مختلف المواقع التعليمية التي شغلها؛ معلماً ومشرفاً ورئيس قسم ومديراً للتربية والتعليم، متمنياً له التوفيق في حياته.

وخلال الحفل أُلقيت أيضا العديد من الكلمات التي تشيد بالمسيرة الحافلة للأستاذ عبد الرحيم الفرا في خدمة العملية التعليمية.

كما تخلل الحفل عرض فيديو بعنوان "سيرة ومسيرة عبد الرحيم الفرا" من إنتاج قسم العلاقات العامة، وكذلك فقرات فنية مميزة.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم الأستاذ الفرا من الوزارة والمديريات والعديد من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية.