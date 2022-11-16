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عبر معبري "أبو سالم" ورفح التجاري

الاقتصاد: استيراد 2643 شاحنة بضائع إلى غزة خلال أسبوع

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إنه تم استيراد 2643 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة حول حركة المعابر خلال الأسبوع الماضي، أنه تم استيراد 1717 عبر معبر كرم أبو سالم، و926 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والإنشائية والمحروقات.

وبين التقرير أنه تم تصدير 130 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم 96 شاحنة ومعبر رفح 34 شاحنة، موزعةً ما بين حديد خردة وأثاث وخضار.

وذكر أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم إدخال 57846 جراما من الذهب والمجوهرات، بينما تم تصدير 2062 جراما.

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