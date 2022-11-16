" العمل الحكومي" و"المجلس الأعلى للرياضة" ينظمان استقبالاً حافلاً لأبطال كرة السلة

غزة- الرأي

احتفلت لجنة متابعة العمل الحكومي، والمجلس الأعلى للرياضة باستقبال أبطال منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة، عقب وصولهم الاثنين الماضي، إلى أرض الوطن عبر معبر رفح البري، إثر تتويج المنتخب بكأس البطولة الدولية التي أقيمت في الهند برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحظي الاستقبال بمشاركة أهالي الأبطال وسط فرحة كبيرة واحتفاء بما حققه أبطال الإرادة في البطولة الدولية، بحضور اللجنة البارالمبية وومثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد نبيل عواجة في كلمة المجلس الأعلى على أهمية الإنجاز الذي تحقق رغم المعاناة والظروف الصعبة خلال السفر، ونقل تحيات عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، وأوضح أن المجلس يسعى دوما لدعم رياضة ذوي الإعاقة وتوفير كل الإمكانات إيمانا بقدرة الأبطال على الفوز والتألق في كل المحافل الرياضية.

بينما تحدث كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية عن جهود اللجنة في رعاية واحتضان الرياضيين من ذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة لهم لتطوير قدراتهم حتى الوصول للمنافسة وتحقيق الإنجازات، منوها لأهمية دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم الأنشطة والبطولات، كما أشاد بما قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمنتخب كرة السلة وباقي الألعاب وتنظيم البطولة الدولية بكل نجاح، وأوضح أن أبطال فلسطين عازمون على الفوز والتحدي في كل البطولات.

ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوريسيو، أشاد بالأبطال وإصرارهم على تحدي كافة الصعاب والعودة بكأس البطولة للاحتفال مع ذويهم، وقال إن المشهد المبهج يسعد الجميع ويحفز للمزيد من العمل الجاد لرعاية رياضة ذوي الإرادة.

ونيابة عن أبطال المنتخب شكر هاني مطر كل الجهات الداعمة والحضور في استقبال المنتخب، وأشار إلى أن هدف اللاعبين قبل توجههم إلى الهند كان تحقيق اللقب والعودة متوجين لإسعاد ذويهم وشعبهم رغم كل العقبات التي واجهتهم.