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ديوان الفتوى والتشريع يشرع بإعداد الخطة التشغيلية لعام 2023م

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:24

ديوان الفتوى والتشريع يشرع بإعداد الخطة التشغيلية لعام 2023م
ديوان الفتوى والتشريع يشرع بإعداد الخطة التشغيلية لعام 2023م

غزة- الرأي
 عقدت اللجنة الخاصة لإعداد الخطة التشغيلية بديوان الفتوى والتشريع بغزة، لقاءً لإعداد الخطة التشغيلية للديوان لعام 2023م.

واستعرض اللقاء الإطار الاستراتيجي، وموازنة البرامج، إضافة إلى تحليل البيئة الداخلية والخارجية وعرض منهجية إعداد الخطة التشغيلية لعام 2023م، ومراجعة الخطة التشغيلية للديوان لعام 2022م.

وناقشت اللجنة التحديات التي واجهتهم في أثناء تنفيذ خطة 2022م وآليات التغلب عليها.

يذكر أن رئيس الديوان شكًل اللجنة برئاسة مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات مخلد جندية، وعضوية مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات محمد الزهارنة، ومدير دائرة التشريعات الرئيسية جمال الخواجة، ومدير وحدة الخدمات المساندة رواء الحبشي، ومدير مكتب رئيس الديوان مهدي اسليم.

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